Ex Real fonderia Collettiva d’arte “Sfumature di Donna”

“Sfumature di Donna” la mostra collettiva d’arte organizzata da Annita Borino e curata dall event manager Daniela Martino. 23 gli artisti tra fotografi e pittori che esporranno alla Ex Real fonderia di Palermo dal 4 al 10 ottobre e che attraverso le loro più svariate tecniche e visioni artistiche ci racconteranno come vedono la Donna nelle sue infinite sfumature .

Le opere fotografiche e pittoriche porteranno il fruitore in un viaggio nella bellezza , la vanità ma soprattutto nell’essenza di essere e sentirsi affermate con Carattere , forza e coraggio e punto di riferimento nella famiglia , nel lavoro e nell’arte ma anche nei diritti sociali e umani.La pittrice Borino in questa sua prima collettiva ha voluto artisti con cui ha esposto precedentemente in altre collettive ed ha trovato delle affinità artistiche e caratteriali .La presentazione è curata dallo storico e studioso del Caravaggio Mauri lucchese , interverranno la Dottoressa di storia dell Arte Roberta Bodanza e il Poeta critico letterario Francesco Federico.Si ringrazia in oltre lo sponsor SM di Enrico Brogi e Ambra Pavesi per la realizzazione della locandinaPresenti all inaugurazione il team del gruppo siciliandoGli artisti partecipanti alla collettiva sono i pittori :Eugenia Affronti Adriana Bellanca Annita Borino Rosalba Borino Rosario Cali Ro Ca Serafina Maria Costa Roberto Failla Carmen Frisina Domenico Guzzetta Nicoletta Militello Sara Mineo Rizzo Cristina Patti Ambra Pavesi Angela Sarzana Giuseppe Spinoso Ketty TamburelloSezione fotograficaGiovanni Artale Pietro Calabrese Daniele Pietro Fiammella Gloria Minafra Roberto MadoniaIl pensiero della Organizzatrice della collettiva Annita Borino:La mia donna in arte è un pensiero in evoluzione che si fonde e si confonde con la realtà ed il sogno.A volte domina a volte subisce ma pur sempre protagonista nell’universo ed è proprio questa la motivazione che mi ha ispirato fortemente ad organizzare una collettiva d’arte ” Sfumature di donna” che mira ad esaltare le peculiarità più naturalmente consoni alla donna in senso lato.Sfumature di donna in tagli preziosi come un diamanti con tutte le sue sfaccettature sfavillantiLa forza della natura femminile che crea e dà la vita ma anche capace di infliggere tormenti infiniti o lanciarsi in orbita alla ricerca delle stelle , un essere prezioso.Di qualsiasi religione , classe sociale o razza o motivazione sessuale , protagonista assoluta di questo universo dalla nascita alla morte.La donna è un incanto che trovo negli occhi tutte le altre donne sia che hanno fatto parte della mia vita sia di quelle che incontro per strada e ne riconosco la natura guerriera e geniale.A nulla hanno valso millenni di assoggettamento sociale, a nulla hanno valso restrizioni, violenze, prevaricazioni, e a nulla varranno.La donna vince sempre con la propria intelligenza naturale e scavalca i confini proiettandosi con la propria consapevolezza oltre i limiti fino a raggiungere la luna.

Com. Stam. ric. pubbl.