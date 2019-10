World Press Photo 2019 L’ultima settimana di mostra a Palermo

Un mese per scoprire le storie che hanno segnato l’ultimo anno impresse negli scatti migliori del mondo. E su Palermo, ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, i riflettori sono stati puntati grazie al World Press Photo, la mostra internazionale di fotografia del più grande concorso di fotogiornalismo che quest’anno ha trovato sede all’interno delle scuderie di Palazzo Drago, al civico 382 di via Vittorio Emanuele. Per l’ultimo weekend, sabato e domenica, la chiusura è fissata per la mezzanotte (apertura alle ore 10.30).

L’evento in programma per giovedì 3 ottobre alle ore 18.30 dal titolo “Enzo Sellerio, la storia della fotografia neorealista in Italia” è stato annullato per un disguido tecnico. Si prosegue sabato 5 ottobre con l’ultima lecture del palinsesto collaterale. Sarà Antonio Parrinello il protagonista. Fotografo e giornalista catanese, inizia nel 1990 a collaborare per il quotidiano La Sicilia. Successivamente collabora con l’agenzia Contrasto, pubblicando su Time, Paris Match, Venerdì di Repubblica, Sette del Corriere della Sera ed altri magazine italiani. Oggi collabora con l’agenzia internazionale Reuters che nel 2016 ha ricevuto il premio Pulitzer per i reportage fotografici sulle migrazioni.

Il biglietto intero costa 7,50 euro mentre il ridotto per under 25 e over 65 ha un prezzo di 6 euro. Sono previste delle riduzioni per giornalisti e gruppi di 15 persone (5 euro), scuole e per gli studenti universitari (4,50 euro).

SCHEDA TECNICA

Quando: da venerdì 6 settembre a domenica 6 ottobre 2019

Indirizzo: Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba, via Vittorio Emanuele 382

Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.30 alle 20.30 (ultimo ingresso alle ore 19.30); dal venerdì alla domenica dalle ore 10.30 alle 22 (ultimo ingresso alle ore 21)

Costo: 7,50 euro intero, 6 euro ridotto (under 25 e over 65), 5 euro ridotto (giornalisti e gruppi di 15 persone), 4,50 euro ridotto (scuole e studenti universitari), gratis (bambini under 12 e diversamente abili)

Ticket: su www.liveticket.it/worldpressphotopalermo o in biglietteria all’ingresso della mostra

Accredito stampa: press@worldpressphotopalermo.it

Sito: www.worldpressphotopalermo.it

Facebook: www.facebook.com/worldpressphotopalermo

Instagram: www.instagram.com/worldpressphoto_palermo

Hashtag: #WppPalermo

