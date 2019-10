BUILDING: Incontro con Giovanni Campus In occasione della mostra Giovanni Campus. Tempo in processo. Rapporti, misure, connessioni

BUILDING mercoledì 2 ottobre 2019, ore 18.30 Saranno presenti: Giovanni Campus, artista Francesco Tedeschi, curatore della mostra Silvana Borutti, filosofa Sandro Parmiggiani, critico d’arte Carlo Pirovano, storico dell’arte Emma Zanella, Direttrice del Museo MA*GA

In occasione della mostra Giovanni Campus. Tempo in processo. Rapporti, misure, connessioni, realizzata in due capitoli presso BUILDING a Milano fino al 12 ottobre e presso il museo MA*GA di Gallarate fino al 10 novembre, BUILDING presenta un incontro in presenza di Giovanni Campus e del curatore Francesco Tedeschi. L’artista e il curatore insieme a Silvana Borutti, Sandro Parmiggiani, Carlo Pirovano e Emma Zanella, rileggeranno dal punto di visto storico, artistico e filosofico l’opera del maestro.

L’incontro sarà l’occasione per raccontare il progetto dedicato all’artista e riviverne l’opera. La filosofa Silvana Borutti offrirà un’analisi dal punto di vista filosofico concentrandosi su come Campus riesce a esprime il concetto di tempo, Sandro Parmiggiani darà un contributo critico, Carlo Pirovano fotograferà scene vissute insieme all’artista condividendole con il pubblico presente ed Emma Zanella racconterà il legame tra il MA*GA e l’artista. L’incontro sarà un momento importate per dialogare sugli insegnamenti etici e concettuali di Campus che continuano ad avere un valore straordinariamente originale.

A proposito dell’incontro, Francesco Tedeschi dichiara: “Giovanni Campus tende a leggere il presente come traccia della memoria e proiezione del possibile, ma soprattutto come concreta manifestazione di un legame fra le cose, i luoghi, il senso della successione logica e l’emergere dell’imprevisto. Una conversazione ‘hic et nunc’ direttamente con l’artista davanti ai singoli pezzi e agli ambienti relazionati, in grado di chiarificare il suo percorso professionale e personale, manifestato attraverso superfici monocrome intersecate da elementi in ferro, il suo modo di agire nel corso del tempo”.

