Da New York a Pechino in Cina con l’arte surrealista di Santiago Ribeiro!

Pechino, Cina – L’artista surrealista portoghese Santiago Ribeiro continua il suo inarrestabile tour internazionale. Questa volta la sua arte debutta a Pechino, in Cina.

L‘esposizione internazionale di arte contemporanea “Art Weeks in China” sarà la prossima destinazione per mostrare l’arte di Santiago Ribeiro dopo aver mostrato le sue opere nello spazio d’arte Artifact nel centro di New York, Manhattan, in una mostra molto amichevole.

Artisti di vari paesi partecipano alla mostra. Il programma mira a familiarizzare i residenti della Repubblica popolare cinese con le tendenze moderne nelle arti visive e decorative. Il progetto è realizzato in preparazione al World Art Forum “ART-GEOGRAPHY”, che presenterà opere di artisti sul tema “My Country”.

Industrial of Apples è il titolo della pittura ad olio presente in Cina, che viaggia dal Portogallo alle città di Belgrado, quindi a San Pietroburgo in Russia e ora a Pechino.

L’arte di Ribeiro è passata attraverso molte città e paesi come Berlino, Mosca, New York, Dallas, Los Angeles, Mississippi, Varsavia, San Pietroburgo, Nantes, Parigi, Londra, Firenze, Madrid, Granada, Barcellona, Lisbona, Belgrado, Monte Negro, Romania, Giappone, Taiwan e Brasile e molte città del Portogallo

La mostra internazionale di arte contemporanea “Art Week in China” è organizzata dall’Unione europea delle arti, dalla World Foundation for the Arts e dal Russian Cultural Centre di Pechino.



Date “Art Week in China” in Cina (Pechino): 23 agosto – 28 agosto 2019

Vernissage (giorno di apertura): 23 agosto 2019, alle 17.00



Indirizzo della mostra: PRC, Beijing, Dongcheng District, Dongzhimen Nei, house 9 (NAGA),

Com. Stam.