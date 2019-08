“Communico”: 13 giovani artisti raccontano, con linguaggi differenti, mali e alienazioni dell’uomo contemporaneo. Mostra collettiva nell’ambito di “Alcart Fest”

Dall’ 11 al 13 Agosto all’interno della 10° edizione di ALCART la collettiva ‘COMMUNICO’, nella cornice di Villa Nannini, sede dell’omonimo Caffè, in via Bagolino ad Alcamo, Trapani. Ingresso gratuito.

Si intitola “COMMUNICO.” la collettiva di arte contemporanea che si inaugura domenica 11 agosto a Villa Nannini, nel cuore antico di Alcamo (Tp), nell’ambito della decima edizione di ‘Alcart Fest’. La mostra presenta un corpus di opere visive realizzate da 13 giovani artisti siciliani che con tecniche e linguaggi differenti hanno indagato la dimensione alienata e sofferta dell’uomo contemporaneo attraverso la sperimentazione visiva. Uno spazio-corpo ferito, interpretato talvolta come punto di partenza altre volte come nodo, ma mai come punto di arrivo. Le opere – che spaziano dalla fotografia, al collage, al fumetto, all’installazione polimaterica – saranno allestite all’interno di piazza Bagolino, dove sorge Villa Nannini, e l’omonimo Caffè che ospiterà altri incontri in programma. Lo spazio pubblico recupera la dimensione di agorà, luogo dell’incontro, della condivisione, in cui si sperimenta la condizione collettiva attraverso il vettore dell’arte.

COMMUNICO \\ dal titolo alle opere individuali.

Il titolo COMMUNICO. fa riferimento al bisogno primario dell’uomo di comunicare, di metter in comune, di far conoscere e sapere, attraverso la parola, il segno, e soprattutto il corpo. Ed è il corpo nella sua rappresentazione a essere centrale nelle geografie di Monia Rugeri (“Geografie”) così come negli scatti di Martina Campanella (“Timide debolezze”) che ne cristallizza la fragilità in uno spazio asettico, vuoto. Un corpo mostrato, per meglio, visualizzato nelle violazioni della malattia è quello delle post-anatomie di Rossella Puccio (“Dall’altra parte dello specchio”; “Ja mogu govorit \ Io posso parlare”), installazioni con grumi polimaterici e attraversamenti spettrografici che raccontano di corpi cancellati e ridotti a meri numeri da protocollo. Corpo-mente è l’indagine di Tiziana Napoli (“Simbiosi”) che scava nei meandri più reconditi della psiche umana per restituirne i lati più intimi; allo stesso modo Fabrizio Scaglione (“Estranei”) con i suoi fotomontaggi dà dignità artistica a mostri, bestie e alieni, specchi distorti di ciò che è “il diverso” e “l’escluso” nella nostra società. La fotografia movimentista di Chiara Vilardi (“Viaggio di introspezione”) racconta di un viaggio all’interno della mente, di momenti e sensazioni provate in passato e consegnate allo spettatore. Con le sue vignette, Giorgia Punzino (“Mancanze”) descrive l’affaticamento fisico a causa della mancanza di qualcosa o qualcuno. Celeste Asaro (“Posiah”) nelle sue tele dipinge Posiah, una ragazza spezzata dalla società ricucita per la società. Il corpo si frammenta e scompone nelle sue parti, si fa altro, altri, come nei collage di Chiara Volpe (“Split”); mentre quelli più politici di Teodora Pirau (“You will be Deleted”) denunciano personaggi politici controversi che si sono macchiati di crimini contro l’umanità, un’operazione di sottrazione che restituisce questi ‘vuoti morali’, attraverso la rimozione di tasselli che reinventano l’immagine. “COMMUNICO” è un attraversamento trasversale, dalla visione antropocentrica ci si sposta a una rappresentazione spaziale e temporale in cui l’uomo contenitore-contenuto viene esaltato nella sua negazione, come nei paesaggi contrastanti di Alessia Argento (“Pánta rheî”), il logoramento della superficie diviene espressione di una ferita interiore ed esteriore, il continuo e altalenante dividersi tra perdita e di rinascita. Con la fotografia di Maria Chiara Budite (“Silenzio dello Stupore”) l’uomo si misura invece con l’assenza di rumore, un’immersione emotiva sospesa nel caos della vita. Ed è proprio la vita, bloccata e restituita nelle sue frammentazioni, che anima le opere fotografiche di Emanuela Albiolo (“Respiri”).

ALCART FESTIVAL \\ musica, letteratura, arte e cinema nel cuore di Alcamo

Il Festival, ideato e curato dalle associazioni culturali Kepos e Creattiva, giunto alla sua decima edizione è tra le manifestazioni musicali e culturali della Sicilia che riscuote grande successo, grazie alla trasversalità di pubblico a cui si rivolge, e a una proposta culturale variegata: musica, arte, letteratura e cinema. Anche quest’anno approda al Parco Suburbano di Alcamo, in provincia di Trapani, che corre lungo la maestosa cinta bastionata, leggermente nascosto alla vista cittadina. Gli eventi si svolgeranno nei luoghi del centro storico, come la Chiesa dell’Annunziata, Piazza Ciullo, Villa Nannini (dove è allestita la mostra collettiva ‘Communico.’), l’ingresso è libero, a esclusione dei soli concerti musicali che prevedono l’acquisto di un biglietto giornaliero o cumulativo. Per info: staffalcart@gmail.com / tel. +39 3492805073 / www.alcart.it.

COMMUNICO.

collettiva all’interno di ALCART FEST

11 · 12· 13 Agosto 2019

Villa Nannini, piazza Bagolino, 30 – Alcamo (Tp)

dalle ore 16:00 alle 22:00 [tutti i giorni]

Ingresso gratuito

Com. Stam.