Proroga mostra Anthropocene MAST Bologna – fino al 5 gennaio 2020

Anthropocene MAST. Bologna al 16 maggio 2019 al 5 gennaio 2020. La Fondazione Mast presenta IN ANTEPRIMA EUROPEA la mostra multidisciplinare che indaga l’impatto dell’uomo sul pianeta attraverso le straordinarie immagini del fotografo di fama mondiale Edward Burtynsky, i filmati dei registi pluripremiati Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier, installazioni di realtà aumentata e il film sul progetto.

La mostra è curata da , curatore della PhotoGallery e della collezione MAST, , curatrice della fotografia dell’Art Gallery of Ontario di Toronto e da , curatrice del Canadian Photography Institute della National Gallery of Canada.

Urs StahelSophie HackettAndrea Kunard

: dalle barriere frangiflutti edificate sul 60% delle coste cinesi alle ciclopiche macchine costruite in Germania, dalle psichedeliche miniere di potassio nei monti Urali in Russia alla devastazione della Grande barriera corallina australiana, dalle surreali vasche di evaporazione del litio nel Deserto di Atacama alle cave di marmo di Carrara e ad una delle più grandi discariche del mondo a Dandora, in Kenya. Il progetto ha debuttato in Canada a settembre 2018 con il film “Anthropocene: The Human Epoch” proiettato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e con la mostra allestita in contemporanea all’Art Gallery of Ontario di Toronto e alla National Gallery of Canada di Ottawa – organizzata in partnership con la Fondazione MAST –

Il progetto è un’esplorazione multimediale che documenta l’indelebile impronta umana sulla terraANTHROPOCENE e arriva per la prima volta in Europa, al MAST dal 16 maggio 2019 al 5 gennaio 2020.

La mostra si compone di:

.che illustrano temi quali l’estrazione delle risorse naturali, le deforestazioni, le grandi infrastrutture di trasporto, il cambiamento climatico, le discariche e l’inquinamento.

35 fotografie di Edward Burtynsky

., realizzati utilizzando tecnologie fotografiche all’avanguardia, che offrono esperienze di visione sorprendenti e consentono agli spettatori di esaminare nei più minuti dettagli la complessità delle incursioni umane sulla Terra. , che consentono ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva, esplorando in dettaglio i singoli scenari rappresentativi delle teorie dell’Antropocene.

tre enormi murales ad alta risoluzioneI murales sono arricchiti da filmati di Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier

., che favoriscono la comprensione della portata e dell’impatto del fenomeno con tecniche di ripresa all’avanguardia e forniscono una esperienza diretta del dominio dell’uomo sul pianeta.

videoinstallazioni di Baichwal e de Pencier

. che come avviene per i murales sono accessibili tramite AVARA, la App gratuita per smartphone e tablet: composte da migliaia di immagini fisse e assemblate attraverso un processo chiamato fotogrammetria, ogni installazione di realtà aumentata porterà il visitatore a vivere un’esperienza immersiva grazie ad un’immagine 3D a grandezza quasi naturale.

tre installazioni di realtà aumentata

. , codiretto dai tre artisti che testimonia con un approccio esperienziale un momento critico nella storia geologica del pianeta, proponendo una provocatoria e indimenticabile esperienza dell’impatto e della portata della nostra specie. La voce narrante è del premio oscar Alicia Vikander. Il film sarà distribuito in Italia a settembre da Fondazione Culturale Stensen e Valmyn.

il premiato film “ANTHROPOCENE: The Human Epoch”

. , corredato da attività dedicate sia all’infanzia sia all’adolescenza con – MAST Dialogues on Anthropocene – ricco programma di eventi culturali, letture, tavole rotonde, proiezioni.

un percorso didattico interattivo

La mostra è a ingresso gratuito.

www.mast.org

https://anthropocene.mast.org

