La Personale di Beat Kuert STILLS – STILL MOVING In collaborazione con Alessio Musella A cura di Angelo Crespi

Forte dei Marmi – giugno 2019 – A Forte dei Marmi, da oggi, 29 giugno al 9 luglio 2019, Il Forte Arte presenta, nella propria galleria in via Giosuè Carducci 16, la personale di Beat Kuert, Stills – Still Moving, a cura di Angelo Crespi, in collaborazione con Alessio Musella.

La galleria Il Forte Arte continua il percorso legato alla fotografia d’autore ospitando il digital artist e fotografo Beat Kuert. Visionario, passionale. La rassegna esplora anche la tematica del corpo, oltre a soggetti naturali come montagne e fiori; argomenti che sono alla base della ricerca espressiva dell’artista multimediale e regista svizzero, attraverso 10 opere recenti.

Il lavoro di Beat Kuert si svolge su diversi piani concettuali e performativi che si traducono in immagini di rara potenza, di cui questa installazione rappresenta l’ideale ultimo fotogramma.

“L’accostamento delle immagini – afferma Angelo Crespi – che segue una forma evocativa o analogica, in cui il nesso causale in alcuni casi si perde in quello casuale, frutto del semplice accostamento, risponde comunque ad un intreccio profondo, a quella “sincronicità” ricordata da Jung nella sua dimensione psicologica e approfondita in modo razionale dalla meccanica quantistica”.

L’esposizione è organizzata in collaborazione con l’Archivio Beat Kuert, sponsor: Dust&Scratches. L’evento è sostenuto dalla Fondazione Maimeri.

Accompagna la mostra un catalogo edito da Fondazione Maimeri.

Note biografiche

Beat Kuert (Zurigo, 1946) si esprime come artista multimediale e filmmaker. Autore anticonformista, è considerato uno degli esploratori più audaci della sua generazione. Il suo lavoro indaga dilemmi esistenziali attraverso esperienze estetiche, lavorando su varie espressioni e integrando diverse forme d’arte. Dopo una carriera di successo come regista, si è dedicato alle arti visive.

Le sue immagini sono spesso provocatorie e creano un senso di meraviglia negli occhi dello spettatore. L’impressione che produce è inteso come un modo per cercare il sublime in emozioni umane. Per Beat Kuert, il ruolo dell’arte è quello di essere una porta verso l’inconscio dove è l’artista che, attraverso l’energia che infonde nel suo lavoro, spinge gli altri a cercare ciò che è meraviglioso al di fuori della vita quotidiana.

Beat Kuert trae ispirazione da una ampia varietà di fonti (manoscritti antichi, performance, cinema). Le sue fotografie sembrano manipolate digitalmente, ma in realtà si costruiscono solo attraverso la sua tecnica. Le radici del suo lavoro affondano nella filosofia orientale; infatti le sue opere si costruiscono attraverso la contrapposizione di due elementi fondanti.

Ha insegnato comunicazione visiva all’Università professionale (SUPSI) di Lugano e alla Scuola di Cinema Zelig di Bolzano.

Nel 2005 ha fondato il collettivo artistico dust&scratches con cui ha prodotto spettacoli, video- arte e musica. La sua prima performance, Donna Carnivora, è stata presentata a Venezia presso la Scoletta dei Battioro e Tiraoro nel 2007. Ha esposto il progetto Destroyed Lines a Pechino (Yuanfen Flow ed Imagine Gallery, 2010) e la serie fotografica Wunderkammer alla M&C Saatchi Gallery di Shanghai (2012). Nel 2013 è invitato come ospite d‘onore alla IX New Florence Biennale con la sua prima installazione site-specific Et Sic in Infinitum. Nel 2015, nell’ambito della 56^ Biennale d’Arte di Venezia, a Palazzo Bembo ha presentato l’installazione site specific FaultLine

/ TimeLine. Lo stesso Palazzo Bembo ha accolto Good Morning Darkness, la personale organizzata nell’ambito della 57^ Biennale d’Arte di Venezia. Prende parte a MIA Photo fair nel marzo 2018, la prima e più importante fiera d’arte dedicata alla fotografia e all’immagine in movimento in Italia con il progetto Quella Croce Bianca.

Espone nella personale “Furor Corporis” presso il MAC di Milano – Fondazione Maimeri

– nel luglio 2018. Milano, giugno 2019

BEAT KUERT. Stills – Still Moving // www.beatkuert.com Forte dei Marmi, IL FORTE ARTE (via Giosuè Carducci 16) 29 giugno – 9 luglio 2019

Orari: Tutti i giorni 10:00 – 13:00 / 17.30 – 00:00

Ingresso libero- Informazioni:

Tel/Fax: + 39 0584 83756

Tel: +39 340 5936033

Tel: +39 338 7329146

Mail: patriziagrigolini@virgilio.it Mail: veronicacherubini@gmail.com

