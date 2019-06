MADE4ART Milano: Guido Alimento. Sapore di sale a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

Sapore di sale è il titolo di una celeberrima canzone scritta nel 1963 da Gino Paoli, dove il mare diventa un elemento fondamentale per esaltare l’estate, la spensieratezza e l’amore, un momento magico e irripetibile, da vivere e ricordare. Ed è proprio il mare protagonista della serie di opere dell’artista fotografo Guido Alimento (Macerata, 1950) esposte in occasione della sua nuova mostra personale presso lo spazio MADE4ART di Milano, un progetto a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo realizzato per Photofestival 2019.

Il mare, nella sua vastità e straordinaria bellezza, è stato raccontato e interpretato nel corso dei secoli dai maggiori artisti, poeti e scrittori come simbolo per descrivere emozioni e stati d’animo personali e nel contempo collettivi. Guido Alimento ritrae il mare in dettagli ravvicinati e astratti, quando l’acqua si fonde con il cielo e con la luce, dando vita a composizioni sempre nuove, fissando il costante mutare di un elemento in perenne movimento. Un mare che si fa tela per accogliere forme, linee e colori disegnati dalla natura e colti dallo sguardo attento dell’artista per essere resi immortali dall’obiettivo fotografico.

Le fotografie di Alimento hanno la capacità di suscitare nell’osservatore sentimenti profondi e di trasmetterci un senso di serenità: ci parlano di un mare che è specchio di noi stessi e della nostra dimensione interiore, in un invito a ricercare equilibrio e armonia per le nostre esistenze.

Sapore di Sale, con data di inaugurazione giovedì 20 giugno 2019, rimarrà aperta al pubblico fino al 20 luglio; media partner della mostra Image in Progress.

