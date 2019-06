Arte e Diamanti: al Museo della Villa Reale di Monza le opere di Cesare Catania

Monza – Dall’ 1 al 25 giugno 2019 la Villa Reale di Monza mostrerà le opere di Cesare Catania, protagoniste indiscusse di un prestigioso percorso espositivo, che segue l’inaugurazione della retrospettiva nella sua galleria milanese.

La mostra personale vedrà esposte una quarantina di opere e sarà allestita sul piano nobile dello splendido palazzo storico e regale di Monza, proprio a fianco della mostra di Toulouse-Lautrec.

In esposizione tra le opere anche due inedite riedizioni de “il Taglio (E Version)”, la quinta e la sesta versione di una serie di opere che partono da un semplice taglio su una tela e che in maniera astratta ne esplorano i contenuti e le implicazioni artistiche.

Per enfatizzare i contrasti cromatici, in questo nuovo dittico l’artista ha voluto utilizzare tra i materiali a sua disposizione anche della polvere di diamanti, ricoprendo interamente l’opera con diamanti veri incapsulati in una miscela di colle e resine naturali.

I diamanti sono stati forniti da Jean Boulle Group, Sun King Diamond, che ha creduto nell’idea creativa di Cesare Catania supportandolo nella realizzazione.

“…a ben riflettere il diamante è già di per se un’opera d’arte. Il fatto di utilizzarlo in abbinamento ai colori per esaltarne le variazioni cromatiche con la sua lucentezza e con la sua diffrazione mi è sembrata una scelta assolutamente naturale…” così spiega l’artista.

Il sistema scelto per ottenere questo incredibile effetto è una variante di quello messo a punto dal noto gruppo lussemburghese Jean Boulle, che attualmente propone ai suoi clienti multimilionari rivestimenti simili su Rolls Royce, yacht e Jet Privati.

Un momento assolutamente effervescente per l’artista italiano che ha appena inaugurato la propria esposizione presso la sede monegasca della Barclays Bank e che per la seconda edizione della propria Retrospettiva espone nel museo della Villa di Monza mostra non solo le opere, ma anche le tecniche e le ispirazioni.

La mostra verrà ufficialmente inaugurata il 1° giugno 2019, giorno in cui si terrà nello stesso palazzo dell’esposizione anche la cena di gala e di beneficienza organizzata dall’associazione Amitié Sans Frontières e promossa dal maestro Cesare Catania e dal Jean Boulle Luxury.

La Villa Reale di Monza

Villa Reale di Monza aperta al pubblico da cinque anni, dopo 25 mesi di un attento e impegnativo restauro che ha rilevato uno stato generale di grande degrado che nascondeva un tesoro di straordinaria bellezza, ha attirato un grande numero di visitatori, per la sua storia, ma anche per le mostre proposte.

Una meravigliosa e unica cornice in cui immergersi, ricca di fascino e storia, che racconta, in ogni suo elemento decorativo, letteratura, musica, arte, architettura e tanto altro. Dal genio del Piermarini che l’ha progettata, dalla lungimiranza di Maria Teresa D’Austria che l’ha commissionata, alla sapienza della regina Margherita che l’ha amata, arricchita e modernizzata, fino a tutti noi oggi, che la sosteniamo, ammiriamo, amiamo, facciamo conoscere e che ascoltiamo ciò che ha sempre avuto da dire: la Villa Reale di Monza è un bene da vivere.

La mostra è visitabile presso Villa Reale di Monza in Viale Brianza, 1 a Monza mentre i biglietti sono acquistabili online su Viva Ticket alla pagina www.vivaticket.it/ita/event/appartamenti-privati/122772.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito internet www.villarealedimonza.it o contattare il numero 039 2240024 o la mail villarealemonza@vivaticket.com.

Com. Stam.