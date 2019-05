Filippo di Sambuy Ballarò, un’installazione permanente Palermo, Ex Chiesa di Santa Maria del Soccorso

Giovedì 30 Maggio 2019 alle ore 19,30 il Presidente della Fondazione Sicilia , Avv. Raffaele Bonsignore, in presenza delle Istituzioni ospitanti, inaugura l’opera permanente dell’artista Filippo di Sambuy.

L’installazione, collocata all’interno dei ruderi dell’Ex Chiesa di Santa Maria del Soccorso in Via Michele del Giudice a Ballarò. è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione Sicilia

Un nuovo importante appuntamento con Palermo per l’artista Filippo di Sambuy, il quale nel 2016 in occasione della Mostra L’Origine, Stupor Mundi, aveva già creato per la Città tre installazioni di pavimenti in graniglia di Marmo all’ interno delle prestigiose sedi di Palazzo dei Normanni, Cappella dell’Incoronazione e Museo Riso. In questo nuovo contesto, Filippo di Sambuy, introduce la realizzazione di un’opera in mosaico dedicata alla Santa Protettrice di Palermo, nel luogo più intenso del centro della Città

L’abside della Chiesa di Santa Maria del Soccorso, miracolosamente rimasta integra, diventa così fonte di ispirazione per la realizzazione di una nuova opera d’arte. La volontà di integrare un’opera contemporanea all’ interno delle rovine di una chiesa, cercando in questo modo di salvaguardarla, fa parte della poetica e del percorso artistico dell’artista , il quale rimettendo radicalmente in questione la linearita’ del tempo, determina un continuo corto circuito tra passato e presente in una serie di siti architettonici di straordinario fascino

Fondazione Sicilia ha creduto nell’originalità del progetto mirato alla rivalutazione del quartiere di Ballarò finanziando la realizzazione di questa nuova opera per Palermo.

Ballarò 30 Maggio 2019

Camminando per Ballaro’ e perdendomi tra le stradine intorno al mercato mi ritrovai davanti a quest’ Abside semi distrutta. Ultima vestigia di una chiesa probabilmente barocca . Non ne fui colpito ma immensamente emozionato. Quello che sembrava una rovina davanti ad un parcheggio mi si rivelo’ un luogo di devozione inaspettato . Mi ero perso per arrivare proprio li’ e intuire la bellezza e la dedizione di un quartiere, dei suoi abitanti . Tutto intorno per le strade che avevo percorso le scritte sui muri, le piccole edicole, i manifesti appesi mi parlavano di una sola cosa , Santa Rosalia. Una breve preghiera a Lei e la volontà di creare un’opera per Ballaro’ fu tutto quello che mi attraverso’ in quel momento di rivelazione.

INFO TECNICHE

Titolo FILIPPO DI SAMBUY , BALLARÒ UN’INSTALLAZIONE PERMANENTE Artista Filippo di Sambuy Cerimonia di inaugurazione 30 maggio 2019 ore 19.30 Sede Ex Chiesa di Santa Maria del Soccorso – Via Michele del Giudice Ballarò Realizzata da Fondazione Sicilia Patrocinata da Città di Palermo Organizzazione Associazione Mesime Links www.fondazionesicilia.it www.comune.palermo.it www.mesimemlccomunicazione.com

