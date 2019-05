Giornata Internazionale dei Musei 2019 Polo Museale della Calabria Musei, monumenti e aree archeologiche

Il Polo museale della Calabria, diretto da Antonella Cucciniello, comunica i luoghi della cultura statali di propria competenza con relativo programma che hanno aderito alla Giornata Internazionale dei Musei 2019 che si terrà sabato 18 maggio 2019.

Galleria Nazionale di Cosenza (Cosenza)

Direttore: Domenico Belcastro

mail: pm-cal.gallerianaz-cs@beniculturali.it

X una notte fra suoni e visioni

Note, immagini e colori: il passato che diventa futuro

La Galleria Nazionale di Cosenza festeggia sabato 18 maggio 2019 la X edizione della Notte dei Musei. La manifestazione, che fin dall’esordio si è avvalsa della preziosa collaborazione del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”, ha proposto negli anni un felice intreccio di arte e musica che ha saputo promuovere e valorizzare le collezioni museali e il talento e la preparazione di tanti giovani musicisti. Da non perdere assolutamente l’eccezionale repertorio in programma per il decimo anniversario, dalla musica tradizionale fino alla contemporanea. Un’invasione di note si diffonderà fra le opere d’arte per celebrare insieme al pubblico un evento entrato ormai a pieno titolo nella tradizione della città.

Ore 21.00/24.00

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”di Vibo Valentia – (Vibo Valentia)

Direttore: Adele Bonofiglio

mail: pm-cal.capialbi@beniculturali.it

Il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia (Vibo Valentia) ha aderito alla celebrazione della Giornata Internazionale dei Musei 2019 con iniziative mirate a mettere in rete le competenze degli artisti del territorio, le associazioni ed i cittadini.

Ecco, di seguito indicato, il programma disposto:

Sabato 18 maggio 2019

ore 15.30 Laboratorio: La ceramica di Gerocarne tra tradizione e innovazione con il ceramista Domenico Sabatino, l’artista Antonio La Gamba e gli artisti della bottega Limen

ore 17.00 Laboratorio dedicato a Unione Ciechi e Ipovedenti

ore 18.00 Concerto del coro “Voci di luce” dell’Unione Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro: “Un viaggio tra cultura, integrazione e conoscenza dell’altrui”

Museo Archeologico Nazionale di Crotone (Crotone)

Direttore: Gregorio Aversa

mail: pm-cal.crotone@beniculturali.it

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)

Direttore: Gregorio Aversa

mail: pm-cal.capocolonna@beniculturali.it

L’evento consentirà di visitare sia il Museo Archeologico Nazionale di Crotone, sia il Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna con orario continuato dalle 9,00 alle ore 23,00 .

E per le famiglie con bambini tra i 6 e i 12 anni presso il Museo di via Risorgimento verrà organizzato il laboratorio didattico Archeogiocando: un modo divertente di far scoprire la storia e l’archeologia in maniera istruttiva, ma allo stesso tempo in maniera creativa. L’attività, che verrà svolta all’interno del Museo, è gratuita con prenotazione obbligatoria (tel. 0962.23082; email: pm-cal.crotone@beniculturali.it). I partecipanti saranno coinvolti in una visita tematica e permetterà loro di avere un primo approccio con i reperti del Museo che possono essere connessi con i giochi e i passatempi antichi. Subito a seguire si entrerà nel vivo dei giochi antichi, andando a riprodurne alcuni (in particolare utilizzando gli astragali!). L’intento è quello di imparare giocando!

Le attività saranno condotte da personale dell’ufficio didattico del Polo Museale della Calabria e si svolgeranno in due momenti alle 10.30 ed alle 16.30.

Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)

Direttore: Rossella Agostino

mail: pm-cal.kaulon@beniculturali.it

Il Museo di Kaulonía aderisce alla Notte Europea dei Musei, promossa dal Mibac, con un’apertura straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 23.00 e la proposta di una visita guidata alle sale espositive. In particolare, verranno messi in evidenza reperti costituiti da offerte di armi fatte alla divinità, in virtù di un voto o di un sacrificio propiziatorio, ed altarini domestici, quali strumenti della pratica quotidiana del culto, che attestano come, nel corso dei secoli, essi abbiano rappresentato la manifestazione di una prassi religiosa, pur con forme diverse, che è tutt’ora in uso.

Ingresso costo € 1

Musei e Parco Archeologico Nazionale di Locri – Locri (Reggio Calabria)

Direttore: Rossella Agostino

mail: pm-cal.locri@beniculturali.it

Museo del Territorio di Palazzo Nieddu a Locri:

“Nella notte dei Musei la Locride si racconta”

20.00 – 23.00

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)

Referente: Elisa Nisticò

mail: pm-cal.scolacium@beniculturali.it

Caccia al Tesoro Archeologica

Scoprite i tesori del parco attraverso un’innovativa caccia al tesoro con codici QR.

09.00-20.00

Festa dei Musei- Apertura straordinaria serale per la Notte Europea dei Musei

orario: 20.00-23.00 (apertura che riguarda esclusivamente il Museo archeologico nazionale di Scolacium (escludiamo il parco per ragioni di sicurezza)

Museo Statale di Mileto – Mileto (Vibo Valentia)

Direttore: Faustino Nigrelli

mail: pm-cal.mileto@beniculturali.it

Il Museo Statale di Mileto ha predisposto, per la Giornata Internazionale dei Musei 2019, in collaborazione con il Cantiere Musicale Internazionale, il Festival Pianistico Internazionale giunto alla seconda edizione con un recital di Gile Bae.

Ore: 18.30

