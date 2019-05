Permettetemi di volare: Donatella Violi alla Cantina Albinea Canali, Reggio Emilia

La Cantina Albinea Canali (Via Tassoni 213, Reggio Emilia) presenta, dall’11 maggio al 15 giugno 2019, “Permettetemi di volare“, mostra personale di Donatella Violi, a cura di Luigi Borettini.

L‘esposizione, che sarà inaugurata sabato 11 maggio alle ore 17.00, raccoglie dodici dipinti di grande formato, realizzati nel 2018-2019. Lavori a tecnica mista su tela che contemplano l’uso di bitumi, olii e acrilici, a volte associati ad interventi a collage ed applicazioni di filo metallico.

«Un percorso – spiega l’artista – tra paesaggi onirici e visionari, necessità di galleggiare in un mondo parallelo, in cui trovare rifugio sicuro, arroccati su monoliti viaggianti o piattaforme sospese come nelle città di Calvino, sfuggenti scenari che danno infinite possibilità alla mente che non trova capacità oggettive in questa realtà rifiutata. L’intento è mettere toppe all’anima, ricamando ad occhi aperti nuovi sogni più leggeri».

«Il viaggio tra mondi immaginari e reali, fra paesaggi onirici e veri che Donatella intraprende – scrive il curatore – sembra non finire mai di stupirci. La sua visione fantasiosa ha richiami antichi, ancestrali, è un rimando al mondo di Bosch, di Grunewald, di Magritte, forse come la sua vita: ad un’infanzia interrotta troppo presto, ad una vita di migrazioni in regioni diverse con tradizioni diverse, a viaggi avventurosi in nazioni molto lontane. Donatella parte per il suo viaggio, anche interiore, dove si confronta con la dura realtà quotidiana e ne esce un confronto visionario. L’alchimia dei colori, le sue nuvole, i suoi cieli, sono un mantra di luce che allenta i nostri freni inibitori, ormai siamo prigionieri del suo mondo fantastico, la realtà non ci interessa più, siamo all’interno del suo mondo, delle sue visioni, non vogliamo più scendere dalla sua nave e ritornare nella grigia realtà quotidiana, vogliamo continuare a viaggiare per sempre…».

