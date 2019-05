Palazzo Conti Pilo: manifestazione d’arte e personale di Filippo Lo Iacono

Oggi, giorno 11 Maggio 19 nella sede istituzionale del comune di Capaci , Palazzo Conti Pilo si inaugura alle ore 18,00 la personale di Pittura del maestro Filippo Lo Iacono .

insieme al progetto sociale di Chiara Fici che cura l’intero evento (Contro ogni tipo di sopraffazione illegale in memoria dei fiori bianchi volati in cielo). Cosi il titolo NEW SPRING COLORS.. voluto da Lo Iacono nuova primavera colori , la metafora sulla rinascita e sulla positività , iniziando appunto da Capaci nel ricordo tristemente noto quindi riconvertirlo e ripartire in un percorso di legalità e armonia soprattutto tra i giovani e garanti per le nuove generazioni. I colori impresse nelle tele circa una trentina con la loro esplosione cromatica piena di energia mirano ad una vera e propria rinascita a difesa dei piu deboli e a tutela dei nostri diritti che la società civile e la libertà ottenuta a caro prezzo non venga calpestata e messa a seri rischi. Non è un caso che LoIacono si accosta a tematiche sociali importanti che spaziano dalla legalità alla disabilità al femminicidio e non solo , ricordando l’evento a palazzo Ziino sede delle culture del 8 aprile scorso .Il giorno inaugurale a Capaci si trasforma in una vera festa in presenza del sindaco Pietro Puccio e dell’ass. alla cultura Rita Di Maggio il consigliere Giulio Cusumano critici d’arte e giornalisti poeti presidenti di associazioni e musicisti insieme a tanti ospiti come riportato in locandina e infine una degustazione offerta dallo chef Alessandro Petrillo che presenterà una vera e propria opera d’arte fatta di prelibatezze tutte dal sapore mediterraneo . per concludere un messaggio di speranza attraverso l’arte la cultura l’aggregazione fatta di eccellenze della nostra terra.

Com. Stam.