Villa delle Rose, Bologna: Catherine Biocca, Insect cover, 2018, immagine trovata, courtesy archivio dell’artista

Dopo Dina Danish & Jean-Baptiste Maitre, è Catherine Biocca l’ultima artista invitata a concepire e realizzare un progetto inedito per la sede espositiva di Villa delle Rose, nell’ambito dell’edizione 2018/2019 del Programma di Residenze ROSEpromosso dal MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna.

A seguito di una procedura di selezione internazionale, la candidatura dell’artista italo-tedesca è stata scelta da una commissione giudicatrice composta da Lorenzo Balbi, direttore artistico MAMbo; Lorenzo Giusti, direttore GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo; Eva Marisaldi, artista; Giulia Pezzoli, curatrice Programma di Residenze ROSE e Kate Strain, direttrice artistica Grazer Kunstverein (Austria). Il sostegno nello sviluppo della ricerca artistica e nella produzione di nuove opere durante un periodo di residenza di tre settimane a Bologna si traduce nella mostra YOU’RE HIRED, prima personale di Catherine Biocca in un’istituzione museale italiana, curata da Giulia Pezzoli e visibile dal 20 aprile al 26 maggio 2019. Artista emergente formatasi tra Germania e Olanda, con all’attivo un solido curriculum di mostre personali e partecipazioni a numerose mostre collettive internazionali, Catherine Biocca (Roma, 1984) si è distinta nella scena delle ultime generazioni per una modalità espressiva basata sull’interazione di elementi audio-visivi, grafico-pittorici e scultorei che animano gli ambienti espositivi attraverso installazioni complesse composte da suoni, animazioni, sipari grafici, opere murarie. La sua pratica utilizza un’ampia varietà di tecniche e materiali – dai disegni realizzati su tela cerata ad animazioni computerizzate, da installazioni audio-video a sculture animate. Il frequente uso di un’estetica ispirata all’immaginario di cartoni animati e fumetti, retaggio dei ricordi di infanzia dell’artista e delle influenze della cultura digitale, si configura nelle sue opere attraverso immagini e frames che generano situazioni distopiche, in cui sono posti in evidenza, con un atteggiamento di cinico candore, gli aspetti di ironia, assurdità e violenza esperibili nel quotidiano.La personale presentata a Villa delle Rose mette a fuoco la direzione più recente della sua ricerca, in cui la sperimentazione delle opzioni formali e tecniche del multimediale assume una nuova dimensione interattiva con l’introduzione di interventi performativi in grado di coinvolgere i visitatori come parte integrante del processo artistico. L’allestimento interessa tutti gli ambienti del piano terra, con lavori che reinterpretano l’identità passata e presente dell’edificio di origine settecentesca a partire da alcuni particolari strutturali e funzionali. L’esperienza di vita e lavoro vissuta da Catherine Biocca nella Residenza per Artisti Sandra Natali trova un’espressione complementare alla mostra nell’omonima pubblicazione bilingue (italiano/inglese) stampata da Edizioni MAMbo con testi di Giulia Pezzoli e Lorenzo Benedetti, e prefazioni istituzionali di Roberto Grandi e Lorenzo Balbi. L’edizione 2018-2019 del Programma di Residenze ROSE si avvale del sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. La mostra YOU’RE HIRED è realizzata con il supporto organizzativo di Absolut Eventi & Comunicazione

