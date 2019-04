Arte: a Parigi l’esposizione dell’ International Surrealism Now

Parigi, 12 aprile 2019 – Dal 24 al 26 maggio si terrà una nuova tappa della mostraInternational Surrealism Now a Parigi, integrando questa edizione con circa 20 nuovi artisti internazionali appartenenti al progetto Surrealism Now in Portogallo.

L‘iniziativa si svolgerà a Art Shopping do Carrossel do Louvre e mira a promuovere il progetto International Surrealism Now, che si svolge in Portogallo. Mentore dell’evento, iniziato nel 2010 e organizzato dalla Fondazione Bissaya Barreto l’artista di Coimbra Santiago Ribeiro, artista dal comune di Marinha Grande, Aquilino Ferreira.

L’artista portoghese ora si recherà a Parigi dopo aver presentato il suo lavoro a New York, Londra e Mosca.

Questa volta porta con sé anche la grande e consacrata artista surrealista portogheseIsabel Meyrelles così come 21 artisti della mostra Surrealismo Now che rappresentano e promuovono a Parigi il più grande spettacolo surreale del mondo nel XXI secolo che si è tenuto in Portogallo dal 2010.

Due volte all’anno, la fiera di Art Shopping al Carrousel du Louvre offre una selezione di opere da ammirare e acquistare.

Più di 450 artisti e gallerie presentano le loro opere di arte contemporanea in cui questa volta includerà anche l´International Surrealism Now con circa 20 artisti di 13 nazionalità.

Questi gli artisti presenti all’esposizione (con il link del profilo su Facebook):

Jay Garfinkle, Stati Uniti d’America, Santiago Ribeiro, Portogallo, Isabel Meirelles, Portogallo,Aquilino Ferreira, Portogallo, Shala Rosa, Stati Uniti d’America, Dan Neamu, Romania, Efrat Cybulkiewicz,Venezuela / Colombia / Israele, Gabriele Esau, Alemanha, Roch Fautch, Stati Uniti d’America, Jay Paul Vonkoffler, Stati Uniti d’America, Mario Devcic, Croazia, Octavian Florescu, Romania / Canadá, Daniel Cristian Chiriac, Romania, Domen Lo, Slovenia, C?t?lin Precup, Romania, Maarten Vetart Vet, Paesi Bassi, Chuang Chih Hui, Taiwan Cina, Genesis Cabrera, Stati Uniti d’America, Ofelia Hutul, Romania, Vu Huyen Thuong,Vietnam,Yuliya Patotskaya, Bielorussiae Henrietta Paulina Kozica,Svezia.

Art Shopping – Le Carrousel du Louvre Paris 99 Rue de Rivoli, 75001 Paris, Francia.

Orario: maggio 2019

Venerdì 24 Dalle 10 alle 8 di sera

Sabato 25 Dalle 10 alle 8 di sera

Domenica 26 Dalle 10 alle 8 di sera

Com. Stam.