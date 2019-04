Fondazione Furla e Triennale Milano presentano Haegue Yang. Anthology 2006–2018.  Thightrope Walking and Its Wordless Shadow   a cura di Bruna Roccasalva

In occasione della ventiquattresima edizione di miart e dell’Art Week milanese, Fondazione Furla e Triennale Milano sono liete di presentare il volume Haegue Yang. Anthology 2006-2018. Tightrope Walking and Its Wordless Shadow.

Il libro, pubblicato da Skira editore, è un’antologia riccamente illustrata che raccoglie quattro conversazioni e undici saggi sul lavoro di Yang scritti tra il 2006 e il 2018 e qui riuniti per la prima volta in un unico volume in lingua inglese con appendice in italiano.

L’artista Haegue Yang e Bruna Roccasalva, curatrice del volume e della mostra, introdurranno nel corso di una conversazione i contenuti e la genesi della pubblicazione.

“La scelta di concepire la pubblicazione non come un catalogo tradizionale ma come un’antologia – spiega Roccasalva – è complementare ai presupposti che stanno alla base della mostra stessa. Se il progetto espositivo attraversa tutta la produzione di Yang – anche se non in modo filologico, ma affidandosi a una selezione circoscritta che attinge alle famiglie più rappresentative di opere –, mettendo insieme i testi più significativi a oggi pubblicati su Haegue Yang, questo libro ricostruisce tutti i nuclei fondanti della sua ricerca, restituendone la complessità e la coerenza”.

Realizzato in occasione della mostra personale dell’artista Tightrope Walking and Its Wordless Shadow presso Triennale Milano (7 settembre – 4 novembre 2018) il volume è un prezioso strumento di studio e di approfondimento che va al di là della documentazione del progetto espositivo.

L’antologia, introdotta da una sezione iconografica dedicata alla mostra, è corredata da una ricca documentazione fotografica che ripercorre tutti i nuclei principali della produzione dell’artista a partire dal 2000.

La selezione dei contributi, scritti da importanti curatori, critici e storici dell’arte internazionali, accompagna il lettore all’interno della pratica di Yang, esplorando i suoi riferimenti filosofici, letterari, storico-artistici.

Breakfast e talk con Haegue Yang e Bruna Roccasalva Sabato 6 aprile 2019 ore 10.00 – 11.30 Terrazza Triennale viale Alemagna 6 – Milano Ingresso libero con prenotazione obbligatoria compilando il form su http://tiny.cc/vcu72y

Haegue Yang

Haegue Yang (1971, Seoul, Corea del Sud. Vive e lavora tra Berlino e Seoul). Ha esposto con mostre personali presso importanti musei tra cui: Walker Art Center, Minneapolis (2009); Aspen Art Museum, Aspen (2011); Haus der Kunst, Monaco di Baviera (2012); Bergen Kunsthall (2013); Leeum, Samsung Museum of Art, Seoul (2015); Ullens Center for Contemporary Art, Beijing (2015); Centre Pompidou, Parigi (2016); Museum Ludwig di Colonia con la mostra retrospettiva ETA 1994-2018 (2018); La Panacée-MO.CO, Montpellier (2018) e South London Gallery, London (2019). Ha partecipato a importanti manifestazioni internazionali tra cui: Biennale di Gwangju (2010); dOCUMENTA 13, Kassel (2012); Biennale di Taipei (2014); Sharjah Biennale 12 (2015); Biennale di Sydney (2018) e Biennale di Liverpool (2018). Nel 2009 ha rappresentato la Corea alla 53.a Biennale di Venezia ed è stata la vincitrice del prestigioso Wolfgang Hahn Prize nel 2018.

Furla Series

La mostra Haegue Yang: Tightrope Walking and Its Wordless Shadow e il volume Haegue Yang. Anthology 2006-2018. Tightrope Walking and Its Wordless Shadow sono prodotti nell’ambito del programma Furla Series, un ciclo di mostre ed eventi promossi da Fondazione Furla in collaborazione con importanti istituzioni d’arte italiane.

