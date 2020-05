Corti alla finestra | I cortometraggi sulle mura di Bologna “ Sanpietro” “Scenario”

Mercoledì 20 maggio 2020 h 22 Facciata di via Mascarella 3, Bologna Dopo via San Petronio Vecchio e via Antonio Zoccoli, le proiezioni a cura di Ce l’ho Corto Film Festival tornano in centro città, di fronte al Cinema Odeon. Evento in collaborazione con CCB – Circuito Cinema Bologna e Elenfant Film I CORTI IN PROGRAMMA

Sanpietro di Andrea Chinappi (Italia, 2019, 10’29”) Sanpietro, il solitario custode di un condominio, ha la chiave di ogni porta. Di notte osserva la vita dei suoi condomini attraverso la finestra del suo monolocale; durante il giorno, invece, entra nelle loro case per vivere le loro vite. Quando incontra il figlio di una giovane donna che si è appena trasferita fa qualcosa di disperato per non provare più quella solitudine.



L’autore: Andrea Chinappi è nato a Gaeta nel 1992. Si è laureato in Lettere all’Università La Sapienza di Roma e poi in Filosofia. Nel 2019 ha concluso il Master in sceneggiatura e regia cinematografica presso la Scuola Holden.



Scenario di Alex Avella e Alessandro De Leo (Italia, 2018, 15′)

Una donna nel cuore della notte, incontra un uomo, umano nelle fattezze ma dalla provenienza sconosciuta, e decide di aiutarlo portandolo in quella che crediamo essere casa sua, una palafitta vicino un bosco. In un’atmosfera enigmatica e ambigua tra i due si instaura un rapporto di fiducia. Quando la minaccia di una caccia all’alieno irrompe nel racconto, i due svelano un grado di coscienza inaspettato che li porterà a fuggire non solo dai presunti cacciatori, ma dalla storia stessa.



Gli autori: Alex Avella e Alessandro De Leo si sono incontrati e diplomati nella Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano. Hanno deciso di unire le forze e di lavorare in coppia. Raccontano storie in modo surreale utilizzando un tocco sognante e mostrano eventi surreali e inquietanti che creano un forte legame tra realtà, fantasia e desiderio.

La selezione di corti, per una durata massima di 20 minuti, sarà visibile sulle mura dell’edificio e online per tutti coloro che vogliano usufruirne da casa. Il calendario e l’itinerario delle proiezioni a cura di Ce l’ho Corto Film Festival saranno aggiornati progressivamente e consultabili sui canali di comunicazione di Kinodromo, Ce l’ho Corto Film Festival e Cinema da Casa. Sono una decina ad oggi i registi e distributori che hanno aderito all’iniziativa.

