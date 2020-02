Rita Levi Montalcini ed Evita Peron nel nuovo appuntamento con immortali su Sky Arte

La seconda stagione della serie condotta da Giorgio Porrà, dedicata ai grandi passati alla storia Nei sei nuovi episodi Audrey Hepburn e Alberto Sordi, Oriana Fallaci e Coco Chanel, Ugo Tognazzi e Piero Manzoni, Rita Levi Montalcini ed Evita Peròn, Walter Chiari e Angelo Rizzoli, e Charlie Chaplin ed Ezra Pound Ogni sabato alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

I cimiteri custodiscono vicende individuali e collettive dense di significati. Nella seconda stagione di Gli Immortali – Artisti per sempre – da sabato 25 gennaio alle 21.15 in prima visione e in esclusiva su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) – Giorgio Porrà ripercorre, in sei nuovi episodi diretti da Andrea Bettinetti, le vite straordinarie di artisti entrati nella storia grazie al loro talento, appunto, immortale.

In ogni puntata sono protagonisti due grandi personaggi uniti da un tratto comune, consegnati alla memoria dei posteri sullo sfondo dei luoghi che conservano le loro spoglie: si comincia con un doppio appuntamento il 25 gennaio con Audrey Hepburn e Alberto Sordi, che, ciascuno a modo proprio, sono diventati simboli di Roma come culla del cinema; a seguire Oriana Fallaci e Coco Chanel, due donne forti che hanno saputo scrivere la propria storia. Ancora, Ugo Tognazzi e Piero Manzoni, due artisti che hanno fatto dell’ironia il timone della propria carriera artistica. E poi Rita Levi Montalcini e Evita Peròn, icone dell’emancipazione femminile, Walter Chiari e Angelo Rizzoli, due personalità molto diverse unite da una profonda amicizia e infine Charlie Chaplin e Ezra Pound, entrambi visti con diffidenza e duramente osteggiati negli Stati Uniti, uno accusato di comunismo, l’altro di propaganda antiamericana.

Girata tra i viali dei cimiteri più affascinanti d’Europa, la serie dedicata a chi è passato alla storia ricorda i tratti dei loro caratteri, racconta aneddoti divertenti o evoca la tristezza per la loro scomparsa, delineando le ragioni della loro meritata immortalità.

GLI IMMORTALI – RITA LEVI MONTALCINI – EVITA PERÒN sabato 8 febbraio h 21.15

Il Novecento è stato definito più volte “il secolo delle donne”. Attraverso un lento ma inesorabile percorso, le donne iniziano ad emergere, non solo nei ruoli più vicini all’identità tradizionale, come la maestra o l’infermiera, ma anche in aree strettamente riservate agli uomini, come la magistratura e la medicina fino ad arrivare alla politica. Due donne immortali protagoniste di questa nuova tendenza sono Evita Peròn, carismatica promotrice di una società a misura di tutti e Rita Levi Montalcini profeta della grandezza della mente umana. Icone a cui ciascuno di noi deve molto.

GLI IMMORTALI – WALTER CHIARI – ANGELO RIZZOLI sabato 15 febbraio h 21.15

Negli anni Cinquanta Milano è un grande cantiere, un’incubatrice di entusiasmo e creatività con le quali costruisce il proprio futuro. Sono anni in cui c’è spazio per tutti; per un ragazzino esuberante che lascia l’orfanatrofio portandosi dietro una macchina da stampa, e per un giovane attore scanzonato che durante la guerra si divertiva a fare l’imitazione di Hitler perdendo l’agognato posto in banca. I due ragazzi sono rispettivamente Angelo Rizzoli e Walter Chiari, un magnate dell’editoria, che ha costruito il suo impero con grande dedizione e fiducia nel futuro, e un attore anticonformista che ha conquistato l’industria dello spettacolo d’oltreoceano e ha portato all’altare la diva più affascinante del mondo: Ava Gardner. Nonostante la differenza d’età Angelo e Walter sono stati molto amici, li univa un ottimismo e una leggerezza ineguagliabili. La loro storia inizia alla Galleria Vittorio Emanuele, il salotto buono di Milano, dove Rizzoli ha aperto nel 1949 la sua grande libreria e dove Walter, ancora ragazzo, va in cerca di impresari. Una storia di fortuna, di allegria e di bontà.

GLI IMMORTALI – CHARLIE CHAPLIN – EZRA POUND sabato 22 febbraio h 21.15

Gli Stati Uniti hanno costruito sotto la loro bandiera a stelle e strisce, un ideale di libertà e di infinite possibilità̀ destinate agli uomini armati di coraggio. In America tutto è possibile.

Ma sotto nessuna forma di governo esiste una libertà senza limiti, e c’è chi la voglia di libertà l’ha pagata cara, con l’espulsione o l’incarcerazione. È il caso di Charlie Chaplin, uno che ha costruito con le sue mani la storia del cinema, accusato di essere comunista e quindi nemico della patria. E quello di Ezra Pound, uno dei più̀ grandi poeti del Novecento, processato per propaganda antiamericana e rinchiuso in manicomio.

Gli Immortali – Artisti per sempre è una produzione originale realizzata da Good Day Films Films in collaborazione con Unipol e con il supporto di Sefit Utilitalia in esclusiva per Sky Arte in onda in prima tv da sabato 25 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV.

