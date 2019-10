Barbara (La scelta di Barbara)

Martedì 8 ottobre 2019 – ore 17.30 Goethe-Institut Palermo Cantieri Culturali alla Zisa Via Paolo Gili 4, Palermo Ingresso libero Regia: Christian Petzold Con Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Jasna Fritzi Bauer Germania 2012, 108 min. Versione originale con sottotitoli italiani

Estate 1980. Barbara fa richiesta di un visto d’uscita dalla Germania dell’Est. Come punizione viene trasferita da Berlino in un piccolo ospedale di provincia. Mentre il suo fidanzato prepara la sua fuga verso Ovest attraverso il Mar Baltico, Barbara lavora come chirurgo pediatrico, sotto stretta sorveglianza. Il giorno della fuga, prende una decisione sorprendente.

In concorso alla Berlinale nel 2012, Petzold vinse l’Orso d’argento per la miglior regia.

Nuova rassegna

È dedicata al Trentennale della caduta del Muro di Berlino la nuova rassegna cinematografica del Goethe-Institut Palermo. Con 11 film, dall’8 ottobre al 17 dicembre 2019, Il muro trent’anni dopo guarderà indietro a un’epoca in cui un regime pensava di dover proteggere i propri cittadini dalla libertà con un muro.

Una rassegna cinematografica con storie emozionanti sulla ricerca della libertà oltre il Muro e, a volte, semplicemente all’ombra del Muro.

Come sempre, tutti i film saranno proiettati in lingua originale, con sottotitoli in italiano e a ingresso gratuito. Anche tutti gli altri film in rassegna verranno proposti ogni martedì, alle ore 17:30, nella Sala Wenders del Goethe-Institut Palermo, ad eccezione di Der geteilte Himmel (Il cielo diviso) – tratto dal capolavoro omonimo di Christa Wolf – che sarà proiettato al Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa), in collaborazione e nell’ambito di Efebo d’Oro, 41° Premio Internazionale di Cinema e Narrativa (13-19.10.2019).

A chiudere la rassegna ci sarà uno speciale omaggio a Bruno Ganz, grande e versatile attore e interprete, scomparso quest’anno, nel film di culto Der Himmel über Berlin (Il cielo sopra Berlino) di Wim Wenders, qui riproposto nella versione restaurata.

Per le scuole interessate sono previste proiezioni speciali di mattina, in giorni e orari da concordare. Per informazioni e prenotazioni: info-palermo@goethe.de, T. 091 6528680, oppure j.ernst@goethezentrum.it

In collaborazione con

Città di Palermo – Assessorato alle CulturE e Partecipazione Democratica

Palermo Culture

BAM – Biennale Arcipelago Mediterraneo

Transeuropa Festival

European Alternatives

Efebo d’Oro

Seeyousound Palermo

Goethe-Zentrum Palermo

SudTitles

Programma Culturale / Kulturprogramm

Goethe-Institut Palermo

Cantieri Culturali alla Zisa

Via Paolo Gili 4

90138 Palermo

Tel. +39 091 6528680

Roman.Maruhn@goethe.de

www.goethe.de/palermo

Com. Stam.