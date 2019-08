Una canzone per mio padre il prossimo film di Dominus Production

Il 28 Ottobre sarà in uscita il prossimo film di DOMINUS PRODUCTION,UNA CANZONE PER MIO PADRE

Campione di incassi negli Stati Uniti, UNA CANZONE PER MIO PADREnarra la storia di Bart Millard e la nascita della sua canzone di maggior successo, I CAN ONLY IMAGINE, vincitrice del triplo disco di platino in America. Il film offre un meraviglioso spunto di riflessione sul legame tra un padre e il proprio figlio e sui pericoli delle dipendenze, in particolare della dipendenza dall’alcool.

Per la profondità del messaggio, raccomandiamo la visione di questo film ai giovanissimi, in particolare agli studenti delle scuole medie e superiori. Per gli insegnanti che desiderino presentare la visione di questo film come progetto scolastico, di seguito la scheda di ricaduta didattica del film sul programma delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.Scheda Didattica:

https://www.dominusproduction.com/SCHEDADIDATTICA.pdf

Guarda il trailer:

Le proiezioni mattutine saranno il 28,29, 30 e 31 Ottobre per le scuole medie e il 4,5,6 e 7 Novembre per le scuole superiori nel cinema della propria città.

Chi volesse supportare Dominus Production nell’attività di coordinanemto scolastico per la propria città e/o provincia, può contattarci rispondendo a questa email oppure al numero +39 329 0423979 o allo 0550468068 (Lun. – Ven. 8.30-18.00) a partire dal 20 Agosto.

L’anteprima di presenzazione nazionale del film sarà il giorno 19 Settembre ore 15 presso Palazzo Montecitorio, Nuova Aula dei Gruppi parlamentari. Introdurranno il film l’attore e doppiatore del padre del protagonista, Luca Ward, il frontman del gruppo THE SUN, Francesco Lorenzi e il dirigente scolastico, già fondatore della comunità di San Patrignano a Trento, Federico Samaden.

Per la stampa, gli insegnanti e i dirigenti scolastici, i coordinatori dei progetti dell’associazione SPETTACOLO e CULTURA e/o i semplici supporters di DOMINUS PRODUCTION che fossero interessati a partecipare all’evento di presentazione nazionale presso il Parlamento Italiano, l’ingresso è gratuito previa registrazione. Potete registrarvi rispondendo a questa email oppure chiamandoci al numero 0550468068 (dal Lun. al Ven dalle 8.30 alle 18.00) a partire dal 20 Agosto e vi comunicheremo i dettagli di accesso.

Com. Stam.