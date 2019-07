GIALLO NOTTE Appuntamenti in terrazza con il cinema horror e fantastico

Prosegue Giallo notte, la rassegna di film europei sul genere horror e fantastico organizzata da Goethe-Institut, Institut français, Instituto Cervantes e SudTitles Palermo, ogni martedì, fino al 23 luglio, all’aperto sulla terrazza dell’Institut français di Palermo.

Martedì 2 luglio alle ore 21 sarà la volta di Go home – A casa loro di Luna Gualano, un film che, per la sua capacità di trattare importanti argomenti di attualità all’interno di un riuscito film di genere, si è rivelato uno dei prodotti più interessanti e innovativi del circuito indipendente italiano degli ultimi anni.

GO HOME – A CASA LORO

Italia / 2018 / 83’

Regia: Luna Gualano

Sceneggiatura: Emiliano Rubbi

Soggetto: Luna Gualano ed Emiliano Rubbi

Musiche originali: Emiliano Rubbi e Eugenio Vicedomini

Colonna sonora addizionale con musiche di: Piotta, Train to Roots, Daniele Coccia, Il Muro del Canto

Produzione: La Zona, Cocoon production, Baburka production, MB production, Haka Film, in collaborazione con Csoa Strike, Csa Intifada

Artwork: Zerocalcare

SINOSSI

Roma, durante una manifestazione contro l’apertura di un centro d’accoglienza, si scatena un’apocalisse zombie. Enrico, un ragazzo di estrema destra, si mette al riparo all’interno del centro, mentendo sulla sua identità. L’unico luogo sicuro è quel centro d’accoglienza che lui non voleva, mentre fuori i morti camminano sulla terra.

NOTE DI REGIA

Go home è un lungometraggio, un horror allegorico, nello specifico uno Zombie movie. Il film è ambientato in un centro d’accoglienza, fuori dal quale infiamma una manifestazione di estrema destra. Conseguentemente ad una rissa, la situazione degenera e, inspiegabilmente, si scatena una apocalisse zombie. Come Romero intendeva svelare le contraddizioni all’interno della società consumistica americana, utilizzando e re-inventando la figura dello zombie, Go Home – A casa loro si propone di utilizzare gli zombie come metafora di una società sempre più chiusa, spaventata, aggressiva nei confronti dei migranti, del “diverso da se” in generale. Il film è un capovolgimento della prospettiva. L’idea è quella di utilizzare l’elemento “fantastico” per descrivere una cruda ed attuale realtà sociale. La regia del lungometraggio riflette questa intenzione. Sono presenti diversi elementi “realistici”, a partire dall’utilizzo di diversi attori non professionisti, attualmente richiedenti asilo e ospiti in diversi centri d’accoglienza della capitale. La performance dei ragazzi è frutto di un lungo lavoro svolto all’interno del laboratorio permanente, da me fondato: Il Ponte sullo Schermo. L’idea di coinvolgere delle persone che hanno vissuto o stanno ancora vivendo in un centro d’accoglienza è dovuta a diversi fattori. Sicuramente il più rilevante è la consapevolezza di non poter descrivere e mostrare un vissuto così drammatico senza l’apporto di chi è stato costretto a viverlo sulle proprie spalle. La consapevolezza dello “straniero” e de “l’altro da se” come valore aggiunto e non come un disvalore. Inoltre, Go Home – A casa loro è stato girato in multilingua (vengono parlate, oltre all’italiano, diverse altre lingue africane ed europee), per dare risalto e realismo alle scene di dialogo tra i protagonisti del film. A tutto ciò si contrappongono delle inquadrature curate e dei movimenti di camera fluidi. La mia intenzione è quella di riuscire, nonostante le diversità linguistiche e culturali, a far immedesimare lo spettatore nei protagonisti. Perché credo che per combattere il razzismo e l’indifferenza non ci sia modo migliore che far indossare allo spettatore “i loro panni” e farlo vivere, per un po’, “A casa loro”, assieme a loro.

Luna Gualano

LA REGISTA – LUNA GUALANO

Regista, montatrice ed esperta in compositing, Luna Gualano si trasferisce a Roma da Foggia, sua città natale, nel 2000, a diciannove anni. Si avvicina alla regia la prima volta nel 2007 cominciando a seguire diversi set, sia come regista in piccoli progetti, che come assistente nel reparto. Dal 2009 comincia a portare avanti principalmente i propri progetti.

Nel 2012 realizza per Mediaset quattro speciali per i film della collana 6 Passi nel giallo. Fino al 2013 vanta diversi spot sia pubblicitari (tra i vari anche “Pubblico Giornale” con Luca Telese e “Tim, TuuTuuTim”) che sociali (l’ultimo per NPS Italia con la partecipazione, tra gli altri, di Caparezza, Negrita e Piero Pelù).

Nel 2012 dirige un videoclip per una raccolta fondi a favore dei terremotati di Abruzzo e Lombardia con la partecipazione di 99 Posse, Teatro degli Orrori, Sud Sound System, Lacuna Coil e molti altri. Realizza a partire da 2010 sette video per l’artista Piotta, l’ultimo dei quali “Sei meglio te” vede la partecipazione di alcune grandi “star” di Youtube (Yotobi, Clio Makeup e Daniele doesn’t Matter per citarne alcuni).

Mentre continua a realizzare video musicali per diversi artisti, nel febbraio del 2013 comincia le riprese del suo primo lungometraggio, Psychomentary, prodotto da Red-Carpet. Il film vince due premi al Thorror Film fest, per la migliore opera prima e i Migliori Effetti speciali.

Dopo avere finito le riprese del film, realizza anche, per Alex Britti, il videoclip di “Baciami e portami a ballare“.

Insegna alla Roma Film Academy ed è docente volontaria di regia e video making presso “Il ponte sullo schermo”, un’associazione di promozione sociale da lei creata. L’associazione si propone di dare i mezzi espressivi e insegnare il linguaggio cinematografico a categorie sociali “deboli” e/o a rischio; attualmente le lezioni sono rivolte a diversi ragazzi immigrati ospiti nei centri d’accoglienza romani.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA

MARTEDÌ 9 LUGLIO – 21.00

Amer (Francia/Belgio, 2010)

MARTEDÌ 16 LUGLIO – 21.00

Der Samurai (Germania, 2015)

MARTEDÌ 23 LUGLIO – 21.00

​Oltre il guado (Italia, 2013)

