“Cleto sotto le stelle” Rassegna cinematografica oltre i pregiudizi

Con la rassegna “Cleto sotto le stelle”, promossa dal Comune di Cleto e dalla locale Pro Loco, ideata e diretta da Riccardo Cristiano, Presidente di Liberi.tv, le calde serate estive cletesi di luglio e agosto saranno animate da tante proiezioni di cinema all’aperto in una location suggestiva, “Porta Forgia” all’interno del magnifico borgo con il noto castello.

Filo conduttore di questo evento culturale è il superamento dei pregiudizi, così dichiara Riccardo Cristiano, “perché ognuno di noi ogni giorno, nella quotidianità, si rapporta con il suo piccolo mondo ed a volte basta alzare lo sguardo di pochi centimetri per capire che non siamo soli e che siamo tutti uguali nella nostra varietà umana”. Il primo appuntamento della rassegna cinematografica cletese si aprirà giorno 5 luglio con “Wonder” film del 2017 diretto da Stephen Chbosky, con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da R. J. Palacio e pubblicato nel 2012. August “Auggie” Pullman è un bambino di 10 anni con una malformazione craniofacciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, che gli impedisce una vita normale. Ha subito circa 27 interventi chirurgici e, un po’ per questo e un po’ per paura della reazione degli altri bambini, non è mai andato a scuola in vita sua studiando a casa. Quando deve entrare in prima media i genitori decidono che è giunto il momento per lui di andare a scuola insieme agli altri bambini, da lì inizia una toccante e unica avventura che merita d’essere raccontata.

Tutte le altre proiezioni avranno tematiche toccanti e attuali, dichiara Maria Luisa Longo Presidente della Pro Loco cletese, “le scelte non sono casuali, ma il frutto di una sensibilità comune che da sempre cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti”. Si inizia con Wonder per poi proseguire con “La pazza gioia” (12 luglio), Pride (19 luglio), “Basta guardare il cielo. The Mighty” (26 luglio), “Una volta nella vita” (1 agosto), “Pomodori verdi fritti alla fermata del treno” (8 agosto), “Quasi amici” (22 agosto), “7 minuti” (29 agosto)

Gli appuntamenti di “Cleto sotto le stelle” si tengono alle ore 21 presso Porta Forgia, nel borgo di Cleto e sono ad ingresso gratuito con al termine di ogni proiezione, una degustazione di prodotti tipici locali offerti dai vari sponsor che in maniera gratuita hanno sin da subito voluto contribuire all’evento culturale.

Com. Stam.