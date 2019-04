“La signora della droga” Arriva il film sulla “vedova nera” Griselda Blanco, la regina del narcotraffico, amica di infanzia di Pablo Escobar

Arriva in esclusiva per l’Italia La signora della droga, la pellicola sulla “Cocaine Godmother”, la madrina della cocaina: in onda in prima visione assoluta oggi, 16 aprile 2019 alle 22:00 su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119).

La regina dei Narcos, la signora della droga: questi i soprannomi con cui è diventata famosa Griselda Blanco, la più spietata narcotrafficante che la storia ricordi. Amica di infanzia di Pablo Escobar, donna dai mille amanti e madre premurosa, accusata di essere la mandante di decine di omicidi, regina di un impero criminale da milioni di dollari. Il film di Crime+Investigation racconta la storia di Griselda affidandola alla interpretazione dell’attrice premio Oscar, Catherine Zeta-Jones (Chicago).

A diciassette anni Griselda emigra negli Stati Uniti con un passaporto falso. Insieme al suo primo marito a New York si fa un nome nel traffico di stupefacenti. Decide di spostarsi a Miami, dove allarga il proprio impero, ricorrendo ad omicidi, violenze ed intimidazioni nei confronti degli avversari. Scampata a diversi attentati, si trasferisce in California per proteggere i propri figli. La “vedova nera”, soprannome che deriva dalle morti dei suoi mariti viene arrestata dalla DEA e poi espulsa in Colombia, dove verrà uccisa nel 2012. Dei suoi 4 figli solo il più giovane è ancora in vita, gli altri tre sono stati uccisi.

Diretto da Guillermo Navarro, il film è stato nominato ai Women’s Image Network Awards e ha vinto l’ Hollywood Makeup artist and Hair Stylist Guild Awards.

