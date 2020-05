Sbullit action presente all’evento sportivo “Attacco al centro insieme per lo sport on air” su facebook e aperto a tutti

fondazione vento con sbullit action presente a fianco dell’ associazione escudo volley all’evento sportivo su facebook “attacco al centro insieme per lo sport on air” : insieme per la raccolta fondi “dove gli angeli sono di casa” su rete del dono facebook @attaccoalcentro 8, 9 e 10 maggio 2020

Dall’8 al 10 maggio p.v. l’evento sportivo Attacco al Centro sarò per questo maggio e per la 9° edizione direttamente ON AIR : a differenza degli scorsi anni, l’emergenza sanitaria ha fatto si che si dovesse rinunciare per ora alla solita manifestazione off line di Pesaro, realizzando, vista la sua importanza e l’interesse suscitato in questi anni, un evento ‘diverso’ ma uguale nei contenuti grazie all’utilizzo dell’ON AIR: un evento virtuale che darà comunque anche la possibilità a tutte le persone (famiglie, adulti, bambini, sportivi, amanti della musica…) in Italia di partecipare.

Non più quindi un evento locale ma nazionale.

Basterà collegarsi alla pagina Facebook @attaccoalcentro e con un semplice like si potrà tra le altre:

Scaricare i vari programmi delle 3 giornate;

Assistere alle lezioni in programma delle varie discipline sportive previste;

Scaricare tutorial delle varie discipline sportine previste;

Giocare;

Imparare l’inglese tramite la partecipazione e all’iscrizione alle varie sessioni previste;

Partecipare ai laboratori previsti per bambini e ragazzi;

Scaricare e iscriversi gratuitamente alla app Sbullit Action;

Scaricare tutorial gratuiti su tematiche ECO;

Fare donazioni tramite la raccolta fondi intitolata ‘ Dove gli Angeli sono di casa ’;

Assistere anche al concerto previsto che, in questa prima edizione on-line, si svolgerà in un palcoscenico virtuale nel quale giovani artisti e musicisti della Free Music Foundation direttamente da casa suoneranno tutti assieme;

Ottenere agevolazioni commerciali per acquisti presso i partner del territorio delle Marche.

Per qualsiasi approfondimento basterà contattere direttamente gli organizzatori scrivendo a attaccoalcentroonair@gmail.com.

Tutti gli aggiornamenti relativi all’evento saranno comunicati sulla pagina facebook @attaccoalcentro e sul sito www.escudovolley.it

Noi restiamo a casa, è inevitabile, ma non vogliamo fermare l’entusiasmo e le idee, la creatività e la collaborazione che da sempre sono messe in campo dalla manifestazione ‘Attacco al centro’ e che in questo periodo di emergenza sanitaria è pronta per la sua prima edizione on-line.

Frutto della collaborazione in rete con la Fondazione Vento, della creatività di chi a casa non vuole restare e di numerose associazioni del territorio che l’Associazione Escudo ogni anno porta in piazza in occasione di Attacco al centro insieme per lo sport, uno tra i più interessanti eventi della regione Marche, in questa prima edizione on-line sarà palcoscenico virtuale per i giovani artisti e musicisti della Free Music Foundation, associazione culturale no profit che periodicamente produce spettacoli ed esibizioni di vario genere per dare la possibilità a tutti i suoi allievi di poter godere della bellezza della musica e delle arti.

Se l’unione fa la forza, la creatività e la rete della Fondazione Vento sono il vero motore per Sbullit action l’app game di prevenzione contro il bullismo promossa e realizzata con lo scopo di portare un progetto educativo in tutta Italia.

Giocosa e accattivante, informale e facile da usare, l’app mira a coinvolgere milioni di adolescenti in un percorso educativo che comprende diverse tematiche: dall’uso sobrio e corretto dello smartphone, al comportamento etico nei confronti dei propri coetanei, fino al riconoscimento del proprio ruolo nello sviluppo dei rapporti familiari, interpersonali e sociali. La strada per raggiungere questi obiettivi è ovviamente il gioco e la competizione.

Sensibilizzare le nuove generazioni e stimolare la sicurezza personale attraverso la pratica sportiva è l’obiettivo dell’Associazione Escudo di Pesaro costantemente impegnata a far si che lo sport giovanile fornisca sempre più valide occasioni per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, anche nei suoi Centri estivi che da dodici anni organizza esclusivamente in riva al mare.

Fondazione Vento in collaborazione con Digital Ideators web agency di Pesaro | Radio Incontro Pesaro emittente radiofonica ufficiale dello sport della provincia di Pesaro e Urbino | Tele 2000 Canale 16 MARCHE | Free Music Foundation. Si ringraziano: McDonald’s Pesaro e Fano | Inlingua school | Ortopedia Falcone | PARCO Piobbico |

Il Covid-19 stravolge anche ‘Attacco al centro insieme per lo sport’, la 9° edizione dell’evento dedicato ai giovani e allo sport che si sarebbe dovuto svolgere nel centro storico di Pesaro dal 8 al 10 maggio e che invece si trasforma in ATTACCO AL CENTRO ON AIR un evento virtuale che rispetterà le date della manifestazione lanciando un invito a tutto il mondo dello sport e ai grandi della musica che potranno rendere esclusiva questa edizione all’insegna della solidarietà partecipando con foto, video, messaggi e contenuti tramite

Facebook: @attaccoalcentro – mailto:attaccoalcentroonair@gmail.com

‘Attacco al centro on air’ propone un programma ricco di appuntamenti in diretta e di contenuti che rappresentano la grande volontà di sostere la raccolta fondi ‘ Dove gli Angeli sono di casa ’ sulla piattaforma di crowdfundingretedeldono.it –

L’Associazione Escudo lancia una raccolta fondi collegata alla 9° edizione dell’evento Attacco al centro insieme per lo sport che, non potendosi svolgere nella splendida cornice del centro storico cittadino, si trasforma in un appuntamento ON AIRcon un programma ricco di attività tutte da scoprire.

Le donazioni raccolte saranno interamente destinate a sostegno di emergenze socio sanitarie per aiutare le fasce più deboli.

La solidarietà di ognuno è un prezioso contributo per il bene di tutti.

#dovegliangelisonodicasa #attaccoalcentroonair

Attacco al Centro on air consegna a domicilio emozioni, passioni e solidarietà. In collaborazione con Fondazione Vento, tante società sportive e vari enti locali: LEZIONI, TUTORIAL, GIOCHI, LABORATORI, MUSICA, INTERVISTE per coinvolgere tutti i partecipanti. GADGET, APP GRATUITE, SPETTACOLI, CONCERTI per sostenere la raccolta fondi “DOVE GLI ANGELI SONO DI CASA” sul sito Rete del Dono – Info sulla pagina Facebook @attaccoalcentro o sul sito escudovolley.it

Si ringraziano: McDonald’s Pesaro e Fano, Inlingua school, Ortopedia Falcone, PARCO Piobbico

L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione Escudo che è a fianco e sostiene dalla sua nascita il progetto Sbullit Action della Fondazione Vento, è nato ispirandosi ai valori che dettero origine alla Carta dei diritti dei bambini nello sport e che mette in rete numerose discipline, creando una valida occasione di collaborazione in cui a vincere oggi sarà la solidarietà.

Un programma decisamente ampio che darà la possibilità a tutti i partecipanti di scegliere in base ai singoli interessi.

Nei tre giorni saranno in rete ragazzi di scuole di ogni ordine e grado, tutte le società sportive con allenatori e atleti, aziende e attività commerciali e tutti coloro che vorranno essere protagonisti e attori in una cornice di solidarietà che mette al centro la salute delle persone e l’ambiente. Nei giorni 8, 9 e 10 maggio, tutti potranno partecipare collegandosi alla pagina Facebook @attaccoalcentro per assistere e giocare, scaricare contenuti e fare donazioni tramite la raccolta fondi intitolata ‘ Dove gli Angeli sono di casa ’ oppure contattando direttamente gli organizzatori scrivendo a attaccoalcentroonair@gmail.com.

La manifestazione in questa sua nuova versione ON AIR vedrà coinvolti numerosi attori:

Saluti istituzionali:

Matteo Ricci sindaco della citta di Pesaro,

Mila Della Dora assessore allo sport-salute-volontariato,

Andrea Biancani Consigliere Regionale Marche.

Interviste:

Mario Zamboni Presidente Fondazione Vento,

Amerigo Varotti Direttore Confcommercio Area Marche Nord;

Speciali tv su varie emittenti / interviste radiofoniche

Condivisione di foto e video – instagram e facebook

Ampia attività social sulla pagina @attaccoalcentro

Promo Sport – musica / immagini

Attività per bambini con tutorial – in diretta e streeming

Bonsai con piante autoctone – Fattoria Didattica Linfa

Sport e discipline – diretta e streeming

Tematiche sociali con varie interviste in diretta Facebook

Nazionali Senza Filtro – musica e testi anni 70-80 (diretta)

Solisti in Dono – Free Music Foundation

Omaggi – Gadget – Download:

App per ragazzi Sbullit action

Esclusiva raccolta di ricette scritte dalle mamme e illustrata dai bambini dell’Associazione Escudo

Grazie alla sensibilità degli sponsor della manifestazione ON AIR a ciascun donatore sarà messa a disposizione una mascherina che potranno essere ritirare nei punti di raccolta.

Sacca della Confcommercio Area Marche Nord

Stampa la tua T-shirt dell’evento

DOWNLOAD : app Sbullit action, Raccolta di ricette, album per bambini,

SPETTACOLI : Nazionali senza filtro / musica e testi anni ‘70 ‘80

CONCERTI : Solisti del dono

UN EVENTO ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ 😊

@attaccoalcentro

CONTENUTI ONLINE:

Basket Real Magnifico

Delfino Asd

Pathfinders arti marziali

Kung Fu

Judo

A.S.D. Boxing Club

Smash Sport City

Center Stage

Gimnall

Baseball Club Pesaro

Club Scherma Pesaro

Escudo e Blu Volley

Vis Calcio

Calcio A5

Pesaro Rugby

Uisp Pesaro e Urbino

Circolo Velico Ardizio

Canottieri Pesasro

Kite Surf

Basket in carrozzina

Centri estivi Pesaro

PARTNER:

Fondazione Vento

Sbullit action

Fattoria Didattica Linfa

Free Music Foundation

Diabaino

PARTNER TECNICI:

Tele2000, Radio Incontro

SPONSOR e sostenitori:

McDonalds / PS Sport / Inlingua School of Languages / Ortopedia Falcone / CHIC srl / P.A.R.C.O. Piobbico / Dolci Capricci /

PATROCINI DIRETTI:

Comune di Pesaro / Consiglio Regionale Marche / CONI Marche / Confcommercio Marche Nord /

PATROCINI IN RETE CON SBULLIT ACTION :

Gazzetta dello Sport / Ministero della difesa / Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca / CONI / Comitato Italiano Paralimpico / Università di Parma / Regione Marche / Comune di Parma / Comune di Fano / Ombudsman delle Marche / Commissione Pari Opportunità regione Marche/ ..

Tutti coloro che volessero contribuire con propri contenuti, informazioni e per partecipare all’evento potranno contattare gli organizzatori:

Sito Web: https://escudovolley.wordpress.com/author/escudovolley.

Telefonicamente al +39 348 4120421

Link video evento: https://youtu.be/v2TAyAaQnOA

Mail: escudo.asd@gmail.com

Facebook: @attaccoalcentro

Link per sostenere la donazione: https://www.retedeldono.it/it/progetti/escudo-asd/dove-gli-angeli-sono-di-casa

#iostocongliangeli

Sbullit Action è un progetto unico nel suo genere, che vedrà impegnati nel sociale artisti, sportivi, enti, imprenditori, associazioni, fondazioni, uniti nell’intento di offrire ai giovani un futuro migliore, una collaborazione tra gli attori primari dell’economia, del sociale, della politica, del mondo imprenditoriale, oltre ad una stretta collaborazione con l’ambiente accademico, le scuole primarie e secondarie, gli istituti d’arte, le università.

Molti i patrocini ricevuti da Sbullit Action fino ad oggi tra cui: Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Università di Parma, Comitato Italiano Paralimpico, Coni, Gazzetta dello Sport, Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Parma, Comune di Fano, Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna, Ombudsman delle Marche, Club 107 Frecce Tricolori.

Associazione Escudo Volley da anni si occupa dello sport giovanile coinvolgendo le scuole del territorio di Pesaro. Escudo Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata al CONI. Il loro fine è quello di promuovere la pallavolo offrendo corsi rivolti a bambini e ragazzi. E’ radicata nella comunità di Pesaro e ha educato generazioni di atleti, accompagnandoli in tutto il percorso di crescita e di maturazione tipico degli sport di squadra. I loro istruttori di pallavolo sono tra i più esperti e qualificati della zona e sono sicuramente i più adatti a sviluppare il talento dei bambini che iniziano a giocare e dei ragazzi che vogliono raggiungere livelli di eccellenza.

https://escudovolley.wordpress.com/author/escudovolley/

Per informazioni e per partecipare all’evento contattare gli organizzatori al 348.4120421

Com. Stam.