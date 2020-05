Giurie al lavoro per il Solunto International Award e il Costa Normanna International Prize

Nonostante questi mesi di emergenza per il coronavirus che hanno fermato le attività culturali e turistiche. Al vaglio diversi nominativi per questi due premi palermitani, due edizioni speciali per premiare anche chi sta combattendo in prima fila la guerra contro il Covid 19.

“Coinvolgeremo protagonisti, istituzioni ed enti, a livello nazionale ed internazionale, che si sono prodigati a livello sociale, sanitario e della sicurezza in questi mesi di lotta alla pandemia”, ha annunciato Giuseppe Di Franco, ceo president delle istituzioni culturali Solunto Foundation e Casa Italia-Francia che organizzano i due premi.

Ci sono new entry tra i giurati di quest’anno scelti dalle due fondazioni per i due riconoscimenti.

Tra queste, nella giuria del Solunto International Award figurano:

la Dott.ssa Rosa Rubino, Giornalista e Direttore della storica testata giornalistica “Il Vomere” di Marsala; il Prof. Antonio Cascio, Primario Infettivologo e Direttore della UOC presso il Policlinico di Palermo; il M° Giuseppe Cataldo, Docente, Direttore d’orchestra e Compositore e poi la Dott.ssa Angela Mattarella, Presidente Inner Wheel Palermo Normanna, Vice Presidente della Fondazione Sant’Elia e Presidente del pool antiviolenza e per la legalità.

Nella giuria del Costa Normanna International Prize troviamo invece i seguenti:

Il M° Diego Cannizzaro, Docente, Organista e Compositore, il M° Maria Luisa Macellaro La Franca, Direttore d’orchestra e Compositrice e, la Dott.ssa Caterina Di Chiara, Manager del Turismo che vanno ad affiancarsi ad altri fra studiosi, artisti e professionisti.

Delle su indicate giurie fanno parte anche i Sindaci e gli Assessori alla cultura delle città che ospiteranno le edizioni 2020, ovvero Bagheria per il Solunto International Award e Cefalù e Bordeaux per il Costa Normanna International Prize.

L’emergenza ha comunque causato lo slittamento dei due appuntamenti. Il Solunto International Award – giunto alla sesta edizione – era stato programmato come da tradizione nel mese di luglio. L’ultima cerimonia si è sdoppiata nei tempi e nei luoghi. Una prima consegna si è svolta a Villa Cattolica, a Bagheria, sede del Museo Guttuso a Bagheria. Poi a ottobre, in occasione del Columbus Day, è stato consegnato a New York, nella sede della Columbus Citizen Foundation. L’edizione 2020, invece, è stata spostata al mese di settembre con data da definire e si terrà solo in Sicilia.

Allo stesso modo, il Costa Normanna International Prize slitta a ottobre. In questo caso vengono confermate per quest’anno le due cerimonie: una al Museo Mandralisca di Cefalù (nel 2019 la serata fu ad agosto) e l’altra a Bordeaux, in Francia. Le due giornate dovrebbero tenersi a Ottobre.

Un evento che invece è già saltato per colpa dell’emergenza sanitaria è il concerto che inaugurava le attività della fondazione Casa Italia Francia, che era stato previsto per domenica 5 Aprile a Bordeaux, nella chiesa della Santa Famiglia.

Una serata che avrebbe dovuto aprire il progetto artistico “Classique” con l’esibizione dell’Orchestra sinfonica Unisson della città francese, diretta di Maria Luisa Macellaro La Franca, vicepresidente della Casa Francia-Italia.

“Era un evento che abbiamo atteso per diverso tempo. Avere più mesi a disposizione a questo punto ci permetterà di organizzare una minirassegna con 3 concerti: quello inaugurale a Bordeaux e poi altri due a Palermo e Cefalù, tra ottobre e dicembre.

Casa Italia Francia nasce proprio con lo scopo di costruire un ponte tra la Sicilia e i nostri cugini transalpini, costruito sull’arte e la cultura”, ha aggiunto Di Franco.

