Al via la seconda edizione del Carnevale dello Ionio

L’Amministrazione di Trebisacce ha inteso patrocinare e contribuire concretamente alla realizzazione della seconda edizione del Carnevale dello Jonio, la cui organizzazione è curata dalla Pro Loco – Città di Trebisacce presieduta dalla Prof.ssa Concetta Cardamone.

Dopo il successo e la grande partecipazione raccolti nel 2019 con l’Anno Zero della manifestazione, il programma dell’evento cresce e si rinnova affiancando alla festa di piazza, che avrà luogo dalle ore 18.00 in Piazza della Repubblica, una sfilata di carri di carnevale e maschere.

Partendo, alle ore 15.00 dall’Antico Borgo di Trebisacce, in Piazza San Martino, la sfilata di carri e maschere attraverserà il corso principale della città e si ricongiungerà alla festa in piazza, dove si esibiranno scuole di danza e gruppi musicali coordinati dalla dinamica Fede Massa, per celebrare un momento di festa e divertimento

“Il Carnevale dello Ionio – ha dichiarato il sindaco di Trebisacce Avv. Franco Mundo – continua a crescere di anno in anno. L’intenso lavoro che la Pro Loco sta portando avanti, in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale, sta producendo frutti concreti, riverberi che toccano tanto il tessuto cittadino quanto le dinamiche turistiche del territorio. Continueremo a lavorare in questo senso, puntando su quel ricco paniere culturale di tradizioni, di suggestioni, folklore e di storia che ci appartengono, che fanno parte di tutti noi.

Tanti sono i progetti che nei prossimi mesi presenteremo in questo contesto, ma ora è il momento di festeggiare il Carnevale, da sempre evento ricco di fascino e magia.

Un particolare ringraziamento voglio rivolgerlo alla Prof.ssa Cardamone, presidente della Pro Loco, e a tutti soci, per l’impegno profuso, così come è doveroso ringraziare Maria Francesca Aloise per il lavoro di coordinamento svolto, nonché Mimmo Pinelli e Roberta Romanelli per la collaborazione prestata, unitamente alla Polizia Municipale e a tutti i dipendenti comunali”.

Com. Stam.