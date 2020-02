Sanremo 2020 vince Alessandro Michele maison Gucci interprete Achille Lauro

Come si porta la moda da Instagram ,in tv, la musica nella moda, esperimento riuscito. Fra cui quello della finalissima in onore di Elisabetta 1 Tudor, vergine sposa della patria.

Il perchè di questa scelta per il gran finale, lo ha spiegato lo stesso cantante di “Me ne frego”: “Sono stato molto colpito dalla sua indipendenza di cui aveva fatto un vero e proprio baluardo. Mi è parso il personaggio più adatto per chiudere la serie di performance con cui, in queste sere, ho unito personaggi che in modi diversi mi hanno ispirato attraverso modalità altrettanto differenti di esprimere e vivere la libertà”. Così come la canzone che canta Achille L, anche Elisabetta I se ne è fregata: “Elisabetta I è riuscita a fregarsene, a tener testa agli uomini con cui si confrontava – ha proseguito il cantante – lo faceva anche attraverso il suo aspetto, indossando abiti larghi sulle spalle, per rendere la propria fisicità imponente quanto la propria personalità e per non essere mai inferiore ai propri interlocutori maschili.

Achille Lauro si è aggiudicato il primo posto tra le ricerche su Google correlate al Festival.

Non solo Google: i social sono letteralmente impazziti, in una battaglia di meme, commenti e opinioni senza fine. Twitter si è risollevato dal suo sonno (come capita sempre più spesso intorno ad argomenti leggeri e di interesse popolare, come il Festival per esempio), Instagram è stato bombardato da clip in ripetizione di quel momento perfetto in cui il cantante, con sguardo sornione sfida la platea, rigida come sempre.

Achille Lauro classe 1990 dalla Serpentara quartiere di Roma.. Vince e Convince , vince la moda ….. Vince il suo viaggio Libero

Francesca Proietti Cosimi

Ph Achille Lauro

