Teatro Parrocchia Santa Silvia “Natale è… la Vita buona” (Un progetto di Aida Satta Flores)

Iniziative Natalizie 2019 Assessorato alle CulturE del Comune di Palermo Oggi, lunedì 6 gennaio 2020 ore 17.30 Teatro Parrocchia Santa Silvia – Via Tommaso Natale 87/B – Palermo Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. “E Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te” (Madre Teresa di Calcutta).

Intrattenimento interattivo col pubblico con tre ingredienti di coinvolgimento: CINEMA – Proiezione del pluripremiato docu-film “Voci dal silenzio” di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita; INTERAZIONE: Dibattito tra uno degli autori-registi, Joshua Wahlen e il pubblico; MUSICA – Chris Obehi in concerto “Non siamo pesci”. Coordina: Aida Satta Flores, ideatrice dell’evento.

L’idea progettuale di Aida Satta Flores parte da un concetto, di profonda armonia con i Natale, che spazia dagli ABISSI, da cui si è salvato il giovane cantautore Nigeriano Chris Obehi, che propone il concerto “Non siamo pesci”, alle VETTE, scenari in cui si sono imbattuti Joshua Wahlen e Alessandro Seidita per le riprese del docu_film “Voci dal silenzio”.

L’argomento “Natale”, che nella tradizione e religione Cristiana, è legato alla nascita del Redentore, diventa, nel progetto proposto, argomento indispensabile per un vivere civile, di Pace, Fratellanza, Condivisione, Accoglienza del diverso, Amore.

L’armonia del Natale si respira in ogni attimo della manifestazione: dal giovane Nigeriano, Chris Obehi, a tutti gli effetti naturalizzato “Palermitano” che, dopo lo sbarco, salvatosi, iniziò a frequentare il Conservatorio di città, amando da subito, ricantandole, la canzoni di Rosa Balistreri (un Africano che canta in Siciliano), ai contributi audio-video dei più inediti, ascetici, filosofi e religiosi eremiti d’Italia, del pluripremiato docu-film “Voci dal silenzio”, ideato pensato girato da due giovani registi Palermitani di nascita.

Frutto di un impegnativo viaggio dei due autori, Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, lungo la penisola italiana, il documentario raccoglie al suo interno le storie dei nuovi eremiti Italiani. Le loro testimonianze, costruite nel silenzio e nel raccoglimento, diventano un invito a prendere coscienza della responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri, di noi stessi e della natura circostante, suggerendo nuove strade e nuovi modi di abitare il mondo. Al termine della proiezione i registi incontreranno il pubblico, in un dibattito che, nelle oltre 200 repliche in tutta Italia, si è sempre mostrato ricco di spunti di riflessione sulle sorti dell’umanità, coinvolgendo sempre, con grande empatia, i fruitori presenti.

Vincitore della call Life indetta da Infinity, premiato al “Concorso Internazionale Vittorio De Seta”, “Premio d’eccellenza al Festival of Visual Cultures Prospe(c)tiva B.r.i.o.”, presentato in anteprima alla XXI edizione del “CinemAmbiente” di Torino, Voci dal silenzio è entrato in pochi mesi a far parte delle selezioni ufficiali di numerosi festival cinematografici nazionali e internazionali, tra i quali il “Branson International Film Festival” in Missouri (USA), il “Festival International de Cinéma et mémoire commune” di Nador (Marocco), il “Diorama International Film Festival” in India, la “Mostra Internazionale del Documentario Etnografico” di Monselice. Il documentario, realizzato attraverso due campagne di crowdfunding di successo, vede tra le altre le collaborazioni della Film Commission Piemonte Torino, di Infinity, PdB, Terra Nuova Edizione, Italia che Cambia e Arte Senza Fine.

“Ogni eremita è un mondo a sé. C’è chi è mosso da una fede cristiana, musulmana o buddista, chi dagli insegnamenti delle sacre scritture, dei maestri, dei profeti, chi invece da valori laici. C’è ancora, tra loro, chi ha cercato di elevarsi e chi invece ha scavato nelle profondità dell’animo e della psiche. Abisso e vetta, a nostro avviso, delimitano l’ambito di un’investigazione infinita poiché rivolta a una meta che appare irraggiungibile: l’ascesi. Eppure la scelta del vivere in solitudine resta, agli occhi dei più, una decisione enigmatica e controversa, se non incomprensibile. Da qui l’idea di sviluppare un’opera visiva che possa diventare un ponte e condurre lo spettatore dal mormorio mondano a quel silenzio a noi ignoto, intriso di spiritualità, di cui è pervasa la vita ascetica”.

IL DOCUMENTARIO Viaggiamo per vie solitarie, spesso inospitali, in eremi distanti dalle voci del mondo, all’interno di luoghi caratterizzati dal silenzio e dal raccoglimento. Riprendiamo il rapporto con la solitudine, il silenzio, i riti quotidiani, la preghiera, le esperienze estatiche. Ci immergiamo all’interno delle singole storie, raccontandone il passato, la vocazione, i conflitti e le battaglie. Tutto ciò con l’obiettivo di partecipare a un dialogo tra le varie tradizioni, poiché l’eremita, nella sua ricerca sempre autentica e originale, è per noi esempio d’unione e fusione delle diverse esperienze religiose. Il documentario ritrova così il suo vero “oggetto di ricerca” nella mistica, intesa come dialogo diretto tra uomo e Dio, una comunicazione altra, non verbale, non razionalizzabile, cuore unico e pulsante di ogni tradizione, philosophia perennis.

“Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l’esperienza eremitica. Storie di uomini e di donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita attraverso un percorso intimo e solitario”.

A partire dalla testimonianza degli stessi eremiti, Voci dal Silenzio sviluppa un discorso corale sull’ esperienza ascetica, offrendo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più in generale l’uomo, tesse con il divino.

NOTE DI REGIA

