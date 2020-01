Move to the Top, spettacolare calata della Befana lungo la funivia della Marmolada

Domenica 5 gennaio 2020 alle ore 18 Marmolada – Malga Ciapela (BL) FROM THE TOP TO THE TOP – LA BEFANA VIEN DI NOTTE Emozionante calata della Befana dalla funivia Marmolada – Move to the Top direttamente sul piazzale di Malga Ciapela per portare doni ai bambini buoni.

La Befana si mette in viaggio come ogni anno e alle ore 18 sarà possibile ammirarla mentre scende dall’alto della Marmolada, illuminata lungo il percorso della funivia.

Per i più piccoli un momento emozionante e suggestivo che li farà sognare ad occhi aperti. La Befana si fermerà a distribuire i suoi doni nel piazzale di Malga Ciapela prima di ripartire per la lunga notte in volo di casa in casa.

L’evento, organizzato in collaborazione con COT Marmolada, CNSAS Val Pettorina Marmolada e Gruppo ANA Rocca Pietore, è aperto a tutti e sarà un momento di ritrovo e di festa per salutare in allegria le festività che la Befana si porta via!

ORARIO DI APERTURA STAND: 17.00

CALATA DELLA BEFANA: 18.00

Aperto anche il bar di Malga Ciapela.

