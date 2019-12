Teatro Odeon : “Pastura ! “Fondazione taormina Arte Sicilia

La festa di Natale è magica sia per gli adulti sia per i bambini e la Fondazione Taormina Arte Sicilia con Racconti a Natale ci porta direttamente dentro la magia del Natale per farci vivere ed emozionare attraverso i racconti e le immagini delle tradizioni e delle leggende legate alla festa più importante dell’anno.

Il progetto rientra tra le iniziative promosse e sostenute dall’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e volte alla destagionalizzazione e alla valorizzazione delle eccellenze artistiche.Il 27 e 28 dicembre alle 11.30 nello scenario magico del Teatro Odeon “Alligrativi Pastura!”, suoni, canti e versi del Natale in Sicilia con il duo Pinello Drago – Benjamin Pouzadoux, i Mandolini dei Nebrodi, il duo Santi Scarcella – Gemino Calà. Un concerto unico e originale in coproduzione con l’Associazione Culturale Kiklos. Si tratta di un evento concertistico incentrato sui repertori del Natale di tradizione popolare siciliana, che vede protagonisti sulla scena musicale cantori e suonatori di tradizione, custodi, ancora oggi, delle antiche forme strumentali e vocali, che scandivano i contesti cerimoniali del Natale. Tra le espressioni di più antica memoria certamente quella dell’offerta musicale dei pastori siciliani segnalata dalla zampogna a paro, vera icona del Natale in Sicilia, la cui pratica strumentale è giunta miracolosamente fino a noi per trasmissione diretta da padre in figlio. Oltre ai fiati pastorali, comprendenti i flauti ed i clarinetti di canna semplici e doppi, e naturalmente la cosiddetta ciaramedda (zampogna), le performance prevedono anche la partecipazione degli strumenti a plettro, ovvero mandolini e chitarre, ed a percussione, tamburi a cornice, anche loro chiamati assieme alle voci a celebrare la festa per la nascita del Bambin Gesù. A dialogare con gli strumenti musicali della tradizione siciliana, ci saranno degli “ospiti speciali” quali la ghironda, cordofono d’origine medievale che ha attraversato i secoli per giungere fino ai giorni nostri – un incontro dagli esisti musicali davvero seducenti -, ed il “classico” pianoforte, a segnare il fecondo incontro tra il “colto” e il “popolare”.L’originale programma musicale proposto si avvarrà della guida all’ascolto dell’etnomusicologo Mario Sarica, curatore scientifico del Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani.Racconti a Natale è un programma sostenuto dalla Regione Sicilia, dal Parco Archeologico Naxos-Taormina, dal Comune di Taormina, dagli Assessorati Regionali Turismo, Sport e Spettacolo, Beni Culturali, dall’Associazione Sensi Contemporanei, dalla Direzione Generale Cinema e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Ingresso LiberoInfo: 3917462146www.taormina-arte.com

In programma

DUO ANTIQUO

Pinello Drago, voce – chitarra e fiati pastorali; Benjamin Pouzadoux, ghironda

⦁ PASTORALE (Bernardo Storace XVII sec.)

⦁ PASTUREDDA (tradizionale, area nebroidea)

⦁ I TRI RE DI L’URIENTI (tradizionale, area nebroidea)

⦁ SUITE DE SCOTTICH (tradizionale, area francese)

⦁ LI PAZZI SENSI MEI (testo di Tommaso Aversa del XVII sec., musica di Pinello Drago, non depositata)

⦁ SUITE DE BOUREE’ (tradizionale, area francese)

I MANDOLINI DEI NEBRODI

Aurelio Indaimo, voce – chitarra; Calogero Emanuele, mandolino – mandola;

Franco Montagna, mandolino – clarinetto; Sebastiano Montagna, chitarra;

Nino Milia, chitarra; Daniela Giaimo, flauto traverso; Billy Nocifora, fisarmonica

⦁ NINNAREDDA (tradizionale, area nebroidea)

⦁ PASTORALE NASCIU LU BMBINEDDU (Francesco Paolo Frontini XIX sec.)

⦁ CONTRODDANZA (tradizionale, area nebroidea)

⦁ A CASTANIOTA (tradizionale, area nebroidea)

⦁ A LA NOTTI DI NATALI (tradizionale, area nebroidea)

⦁ SUSI PASTURI (tradizionale, area nebroidea)

⦁ NATU GIA’ LU GRAN MISSIA (tradizionale, area nebroidea)

⦁ NUVENA DI MISSINA (tradizionale, area peloritana)

DUO FREE

Santi Scarcella, voce – pianoforte; Gemino Calà, fiati pastorali

⦁ NUVENA (tradizionale, area peloritana, arrangiamento Gemino Calà)

⦁ PASTORALE MESSINESE (tradizionale, area peloritana, arrangiamento Gemino Calà)

⦁ TORTORICIANA (tradizionale, area oricense, arrangiamento Gemino Calà)

⦁ BLUES (Santi Scarcella)

⦁ TRAMONTI DI SICILIA (Santi Scarcella)

⦁ CIURI CIURI JAZZ (Santi Scarcella)

