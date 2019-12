Il clima natalizio ad Erice: i prossimi appuntamenti

Concerti di qualità lo scorso weekend ad “EricèNatale -Il borgo dei presepi”. Nella chiesa di San Giuliano sabato pomeriggio si è svolto il concerto “Terra Madre” con i Musicanti di Gregorio Caimi, che hanno messo in risalto i suoni e le atmosfere della Sicilia, crocevia culturale dove si incontrano e scontrano il forte radicamento della cultura locale con le nuove tendenze globali.

Domenica pomeriggio, sempre nella cornice della Chiesa di San Giuliano, lo spettacolo delle Cinque “Christmas Ladies”, un viaggio nella tradizione della musica afro-americana per un progetto made in Sicily firmato Fondazione the Brass Group che ha allietato gli amanti della musica jazz e soul.

I prossimi eventi del calendario di “EricèNatale – Il borgo dei presepi”

Domani 24 dicembre, per la vigilia di Natale, a partire dalle 16,30, per le vie di Erice la Drepanum Dixie Band allieterà il clima prefestivo con brani dixieland, del jazz internazionale e classici rivisitati.

Il 26 dicembre per il giorno di Santo Stefano, alle ore 19.00, nella Chiesa di San Giuliano, ad Erice andrà in scena “Quanno nascette Ninno”, pastorali e repertori del Natale in Sicilia con Mario Incudine.

Canti e tradizioni natalizie saranno reinterpretati in chiave etnica, alla riscoperta delle radici e della lingua dialettale siciliana, dal poliedrico artista siciliano che sarà accompagnato da Emanuele Rinella, alle percussioni, e dal maestro Antonio Vasta. Lo spettacolo ripropone il fascino del Natale attraverso una musica popolare che non può e non deve essere dimenticata, assieme agli antichi “cunti” recuperati dalla viva voce degli anziani e riproposti in chiave moderna.

EricèNatale – Il borgo dei presepi è organizzato dalla Fondazione Erice Arte in collaborazione con il Comune di Erice con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con il partenariato tecnico dell’associazione Pianeta Sud di Palermo, con il supporto della Montagna del Signore e della Funierice. I mercatini di Natale e la casa di Babbo Natale sono a cura dell’Associazione “Il Bajuolo di Erice”. La direzione artistica di EricèNatale è affidata a Piervittorio Demitry (Fondazione Erice Arte) e ad Angelo Butera (Associazione Pianeta Sud di Palermo).

