Si accendono a Trapani le luci sul Natale

Al via con il Natale Mediterraneo, il programma di eventi che accompagnerà i trapanesi verso il periodo natalizio. Natale Mediterraneo è organizzato dal Comune di Trapani con il supporto tecnico-operativo dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e la collaborazione di ATM di Trapani (main sponsor) e City Green Light (sponsor).

Concerti, esibizioni itineranti di zampognari, recite, sfilate, degustazioni, mercatini, talk show, cooking show, animazione, giostre, giocoleria, artisti del fuoco che si svolgeranno nel centro storico e nei quartieri.

“Superati ostacoli ed imprevisti siamo comunque partiti e stiamo facendo il possibile provando ad ottenere un risultato di livello. Il programma delle festività è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini, enti, associazioni, operatori culturali e dei comitati di quartiere del nostro territorio. Un calendario che premia il lavoro di squadra” – così dichiara il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

“Abbiamo messo insieme le nostre idee, lavorato fianco a fianco con le associazioni, le scuole e gli operatori. Una squadra super-collaudata per un Natale Mediterraneo che ha tutte le carte in regola per avere un buon successo di pubblico” – così continua Rosalia D’Alì, assessore al Turismo, Cultura ed Eventi del Comune di Trapani.

Venerdì 20 dicembre, dalle ore 16.00 a Trapani, nel quartiere del Rione Palme si aprirà con l’iniziativa “Un sorriso per tutti – Natale in piazza Morvillo” con animazione e dolci natalizi.

Nella ex Piazza Mercato del Pesce venerdì 20 dicembre a partire dalle ore 18.00 prenderà il via il Premio Saturno Winter 2019, la Trapani che produce, ed ancora dalle 17.30 alle ore 20.00, giostre, animazione, giocoleria e spettacolo col fuoco alla Villa Margherita. Sabato 21 dicembre dalle ore 12.00 nella ex Piazza Mercato del Pesce e dalle ore 18.00 si continuerà con i talk show, i cooking show, la musica del Premio Saturno. Nel quartiere di Villa Rosina, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 degustazioni e attività ludico ricreative. Uno spettacolo di circo contemporaneo alle ore 19.00 con il Red one Duo renderà suggestiva l’atmosfera in Piazza Saturno.

Il giorno di Natale tutti in Piazza Municipio, a partire dalle ore 22.00, con la musica degli Extralarge.

Giovedì 26 dicembre, alle ore 21.00, nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti, il concerto dei Nate Brown & One Voice, uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America, vincitore di molti premi e riconoscimenti. Domenica 29 dicembre, dalle ore 10.00, a Piazza Vittorio Emanuele sarà la volta della “Zampogna d’Argento”, una rassegna di zampogne e strumenti popolari siciliani.

Trapani saluterà il nuovo anno con un grande Capodanno in piazza con brindisi e musica. Teatro dell’evento sarà piazza Municipio che ospiterà per l’occasione artisti di fama nazionale come Simoj Dj di Radio 105 e Dj vocalist del territorio.

Il 6 gennaio si festeggerà la Festa dell’Epifania con giochi, gare di torte, animazione a Piazza Morvillo e la sfilata dei Re Magi per le vie della città e a Villa Pepoli.

Questi sono solo alcuni degli eventi del calendario natalizio “Natale Mediterraneo” che continuerà fino al 13 gennaio.