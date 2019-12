A Il Magico Paese di Natale di Govone arriva il weekend dedicato al gioco terapeutico

Il 14 e il 15 dicembre, nell’atmosfera incantata del borgo di Govone, conferenze e attività ludiche a cura de La Collina degli Elfi Onlus riscoprono il piacere e l’importanza del gioco per bambini e adulti. Un’esperienza didattica e di intrattenimento che arricchisce la visita al villaggio di Natale più magico che ci sia.

Govone (CN), 12 dicembre 2019 – Una citazione di Pablo Neruda recita “Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sè”. Parole che ci ricordano che il gioco è fondamentale nella vita di ognuno: è una sorta di medicina per l’anima, un momento di crescita, la chiave per la spensieratezza e perché no, per la felicità. Questo l’argomento affrontato nel prossimo weekend tematico de Il Magico Paese di Natale, grazie a un ricco programma di eventi collaterali organizzati dall’associazione La Collina degli Elfi e dedicati a tutti i membri della famiglia.

C’è più di un motivo per fare visita a Il Magico Paese di Natale di Govone: qui si trova il mercatino più grande d’Italia, con ben 117 espositori e classificato tra i migliori a livello europeo dal concorso European Best Christmas Markets 2020, una Casa di Babbo Natale allestita all’interno di un Castello patrimonio UNESCO e ancora la mostra dedicata al Presepe ‘Adeste Fideles’, i Christmas Carolers e la Scuola degli Elfi. Una cornice spettacolare che aggiunge alle iniziative natalizie anche alcuni eventi collaterali dedicati all’arte e alla letteratura, all’enogastronomia e al gioco. Questi ultimi sono i weekend tematici che hanno arricchito per quattro fine settimana l’esperienza del Natale a Govone e che si concludono proprio con l’appuntamento di sabato 14 e domenica 15 dicembre proponendo conferenze e attività ludiche che ruotano attorno al tema del gioco e alla sua importanza nella vita dei bambini, ma anche degli adulti. Due le location coinvolte: La Serra, in cui si svolgono gli incontri dedicati ai genitori con la partecipazione di professionisti del settore, e la palestra della chiesa parrocchiale, spazio dedicato ai laboratori per bambini. Focus e riflessioni attorno al complesso ruolo del genitore, alla gestione dei conflitti e al tema del gioco nelle sue sfaccettature accolgono un pubblico adulto con convegni dal titolo “Non gioco più: basta litigare! Come imparare a gestire i conflitti senza farsi male.” a cura di M. Bertoluzzo, “GIOCANE: quando il gioco con il cane diventa strumento di crescita per il bambino” di M. Borra- Presidente UAM o “Mamma e papà giocate insieme a me?” L’importanza del gioco nello sviluppo di un bambino (0-6 anni) con il neuropsicomotricista C. Giordano. Creatività, invece, la parola d’ordine per partecipare ai laboratori per bambini curati dai volontari de La Collina degli Elfi: da “Crea il tuo gioco!” a “C’era una volta un Elfo…”, dal laboratorio con i cani “Noi giochiamo con i nostri amici a quattro zampe” a “Cerca, Trova e… GIOCA!”, per finire con “Coloriamo insieme?” Il colore come gioco con mamma e papà.Il weekend tematico dedicato al gioco terapeutico si svolge grazie alla collaborazione con l’associazione La Collina degli Elfi, un progetto solidale nato nell’ambito della malattia oncologica per aiutare il bambino e la sua famiglia. L’associazione è presente anche ai Mercatini de Il Magico Paese di Natale fino al 22 dicembre, tutti i sabati e le domeniche dalle 10.00 alle 19.00 con Frittelle di Mele, Vin Brulé, Succo di Mela e “La Bottega degli Elfi” con tantissime idee regalo.

Qui il programma dettagliato del weekend.

