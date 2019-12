Happening della Solidarietà, a Palazzo degli Elefanti la conferenza di presentazione della 20°edizione

Economie circolari e welfare, torna a Catania il 12 e 13 dicembre l’evento più importante al Sud d’Italia sul Terzo Settore. Quest’anno Happening è uno degli Eventi Towards di “Economy of Francesco” l’appuntamento di Assisi con cui il Santo Padre ha invitato 500 giovani economisti e imprenditori a lavorare per costruire un’Economia più Giusta.Happening 2019 è anche collegato al Festival Nazionale dell’Economia Civile

Martedì 10 dicembre alle ore 10.30, nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, si terrà la presentazione del 20° Happening della Solidarietà, l’evento più significativo del Meridione d’Italia su Welfare e Terzo Settore, promosso e organizzato dal Consorzio Sol.Co. – Rete di Imprese Sociali Siciliane con il contributo di Fondazione Ebbene.

Palcoscenico di Happening torna ad essere Catania, dove il 12 e il 13 dicembre, negli spazi di Zō Centro Culture contemporanee, le voci più prestigiose del panorama nazionale a dialogo con amministratori, cooperatori e cittadini si confronteranno su “Economie circolari: luoghi e persone al centro”. Questo il filo rosso della nuova edizione che aprirà una lente di ingrandimento sulla diffusione di un’economia che rimetta al centro luoghi e persone, contaminando più ambiti d’azione e rinnovando energie e talenti, anche quelli apparentemente non utilizzabili.

Con 4 sessioni in programma, l’Happening offrirà occasioni di formazione e confronto sul prezioso ruolo del Terzo Settore nello sviluppo di nuove forme di democrazia partecipativa, sulla comunicazione sociale capace di “impattare” e sugli strumenti, come il budget di salute, che garantiscono l’adeguamento di politiche sanitarie. Ampio spazio ai giovani, a loro Happening offrirà l’occasione di dialogare con esperti del settore per tracciare una nuova economia civile.

All’interno dell’edizione 2019, Venti di Happening, l’aperitivo solidale i cui proventi saranno destinati al progetto “Una cucina per A.N.D.O.S.”, spazio ideato dal Comitato catanese dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, che fungerà da laboratorio formativo/informativo per educare le donne operate di tumore al seno a seguire una corretta alimentazione per ridurre i casi di recidiva della malattia.

Happening ospiterà inoltre il tour nazionale di Hackathon d’innovazione sostenibile, promosso da NeXt – Nuova Economia X Tutti e organizzato a Catania con il contributo del Consorzio Sol.Co. e Fondazione Ebbene. Per due giorni, gli aspiranti startupper avranno la possibilità di seguire un percorso di formazione concreto e sperimentare idee progettuali sostenibili.

Presente il Sindaco di Catania Salvo Pogliese che ha concesso il Patrocinio all’iniziativa; a presentare l’evento il Presidente del Consorzio Sol.Co. Sergio Modello.

Happening è realizzato con il sostegno di Fondazione Ebbene main Sponsor, Certiquality, Foncoop, Servizi PA e con il gratuito patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Catania e dell’Università degli Studi di Catania.

Tutte le info alla pagina www.happeningdellasolidarieta.it.

