Il Natale ad Erice è “Zampogne dal Mondo”, mercatini, presepi

Primo appuntamento con “Zampogne dal Mondo”, questa mattina ad Erice con la cerimonia ufficiale di apertura, che si è svolta al Comune alla presenza del sindaco e degli organizzatori.

La rassegna internazionale di musiche e tradizioni popolari, giunta quest’anno alla quinta edizione, è inserita nel programma di “EricèNatale – Il borgo dei presepi”.Erice, fino a domenica, si trasformerà in un luogo privilegiato di incontro di zampognari e appassionati. Sei i gruppi partecipanti: Associação Gaita de Foles dal Portogallo, Varhan & Vital Voranau dalla Bielorussia, Sergi Llena – Guillermo Larruy duo dalla Spagna, Highland Pipers dalla Scozia, Calamus dal Lazio, Zampogne di Castelmola.La manifestazione ha richiamato per la prima giornata tanti visitatori. Il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni allietato dal suono delle zampogne.Negli spazi del Polo Museale “A. Cordici” di Erice è stata inaugurata la Mostra “Presepi in Corallo di Platimiro Fiorenza“, quattro presepi realizzati in corallo, madreperla, argento, oro, alabastro, avorio fossile e conchiglia.Il Maestro Platimiro Fiorenza e il progetto RossoCorallo, curato dalla figlia Rosadea Fiorenza, hanno ricevuto recentemente il Premio 100 Eccellenze Italiane nel corso di una cerimonia ufficiale presso la Sala della Promoteca, al Campidoglio di Roma. Il premio patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri seleziona 100 protagonisti della migliore Italia, in virtù del prezioso contributo recato da ciascuno di essi alla crescita del Paese.

Domenica 8 dicembre si continua con le esibizioni itineranti degli zampognari e, alle 18.00, il grande concerto nella Chiesa di San Martino, presentato dalla giornalista Stefania Renda.

Al via anche i Mercatini di Natale, allestiti quest’anno, sia in Piazza della Loggia sia nella Piazzetta San Giuliano, con idee regalo, oggetti di artigianato artistico. Per l’occasione, la gastronomia verrà proposta con la riscoperta dei piatti della locale tradizione, quella più tipica e caratteristica del periodo natalizio con la partecipazione dei ristoratori locali. Nella piazzetta San Giuliano è stata allestita anche la “Casa di Babbo Natale”. Un luogo incantato pieno di sorprese per un’esperienza unica, fra giochi, letterine, laboratori.

Ad Erice il presepe è cultura, è tradizione, è arte, ma è soprattutto spiritualità. Saranno oltre 35 i presepi sparsi in tutto il borgo realizzati da privati, associazioni e scuole.

Novità di quest’anno il photo booth.

EricèNatale – Il borgo dei presepi è organizzato dalla Fondazione Erice Arte in collaborazione con il Comune di Erice con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con il partenariato tecnico dell’associazione Pianeta Sud di Palermo, con il supporto della Montagna del Signore e della Funierice. I mercatini di Natale e La casa di Babbo Natale sono a cura dell’Associazione “Il Bajuolo di Erice”. La direzione artistica di EricèNatale è affidata a Piervittorio Demitry (Fondazione Erice Arte) e ad Angelo Butera (Associazione Pianeta Sud di Palermo).

MERCATINI DI NATALE

a cura dell’Ass. Il Bajuolo di Erice

Piazza della Loggia – Piazzetta San Giuliano

7, 8, 13, 14 e 15 dicembre – dal 20 dicembre al 6 gennaio

dalle ore 11.00 alle ore 22.00

(esclusi 24 dicembre dalle 11.00 alle 19.00; 25 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 22.00; 31 dicembre dalle 11.00 alle 19.00; 1 gennaio dalle 16.00 alle 22.00).

LA CASA DI BABBO NATALE

a cura dell’Ass. Il Bajuolo di Erice

Largo Barone, adiacente a Piazzetta San Giuliano

7, 8, 13, 14 e 15 dicembre – dal 20 dicembre al 6 gennaio

dalle ore 16.00 alle ore 22.00

(esclusi 24 dicembre dalle 16.00 alle 19.00; 25 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 22.00; 31 dicembre dalle 16.00 alle 19.00; 1 gennaio dalle 16.00 alle 22.00).

MUSEI APERTI ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Anche quest’anno la Fondazione Erice Arte sottolinea l’interesse e l’attenzione verso il pubblico aprendo le porte del Polo Museale “A. Cordici” di Erice e al Castello di Venere. Un invito a tutti gli ospiti occasionali o ai tanti turisti che visitano Erice durante le festività natalizie.

Sarà l’occasione per visitare anche le chiese del borgo tra cui il Duomo e la Torre di Re Federico, San Martino e la chiesa di San Giuliano; quest’ultima conserva anche opere dell’arte della ceroplastica siciliana con piccole sculture del Bambino e della Vergine.

MOSTRE

Chiesa di San Giuliano

La Ceroplastica

dal 26/12 al 6/01 ore 10-17:30

I siti culturali comunali

● Polo Museale “A. Cordici”

tutti i giorni ore 10-20 (tranne il 24/12 ore 10-18; il 25/12 ore 16-20; il 31/12 ore 10-18; il 1/01 ore 16-20)

● Castello di Venere

tutti i giorni ore 10-16 (chiuso 25/12 e 1/01)

Ingresso singolo sito € 1,00

Le chiese

● Real Duomo e Torre di Re Federico

7/12 ore 10-17:30; dall’8/12 al 24/12 ore 10-13:30; dal 26/12 al 6/1 ore 10-17:30

● San Martino e San Giuliano

dal 26/12 al 6/01 ore 10-17:30

Ingresso singolo sito € 2,50 – biglietto passe-partout € 6,00

Ciceroni nel Borgo

Al Castello di Venere e al Polo Museale “A. Cordici”, nelle giornate di apertura, gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo “L. Sciascia” di Erice e dell’Istituto Alberghiero “I. e V. Florio” di Erice faranno da Ciceroni per i visitatori.

Polo Museale “A. Cordici”

I Presepi in Corallo di Platimiro Fiorenza

tutti i giorni ore 10:00-20:00 (tranne il 24/12 ore 10-18; il 25/12 ore 16-20; il 31/12 ore 10-18; il 1/01 ore 16-20)

