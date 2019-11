I Rac Palermo Sud e Costa Gaia promuovono l’agenda ONU 2030

I Rotaract Costa Gaia & Rotaract Palermo Sud hanno avuto il piacere di organizzare un interclub all’insegna dell’AMICIZIA , ma non solo…

Quest’anno vari club rotaract di tutta Italia, hanno deciso di aderire al progetto nazionale: “ Rotaract for Sustainable Future” , tale progetto ha come scopo quello di promuovere i 17 goal dell’Agenda ONU 2030 riguardanti lo sviluppo sostenibile nel mondo, non solo da un punto di vista ambientale, ma in tutte le attività dell’uomo. In questa iniziativa abbiamo scelto di trattare l’argomento riguardante “ LA VITA SULLA TERRA – punto 15”.

Qual è stato il nostro scopo?

Oltre ad aver messo in evidenza il vero volto di un territorio e di alcune aziende locali, abbiamo dato degli spunti di cultura agraria per quanto riguarda i processi di lavorazione dell’oliva e della produzione dell’olio, con il workshop “sulla concorrenza sleale dei produttori agricoli extraeuropei e l’uso dei fitofarmaci” abbiamo voluto informare e sensibilizzare la comunità, al fine che ciascuno di noi possa contribuire al miglioramento della qualità della vita sulla terra.

Come?

Proteggendo,ripristinando e favorendo l’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, contrastando la desertificazione, arrestando e facendo retrocedere il degrado del terreno e delle falde acquifere, fermando la perdita di biodiversità biologica.

Quesiti:

E’ meglio un alimento economico ma cancerogeno per la salute, oppure un alimento sano e di qualità per la salute pagato di più? Perché la comunità europea permette importazioni alimentari a basso costo da paesi che fanno abuso di fitofarmaci? Non sarà dannoso per la nostra salute e per l’economia degli agricoltori italiani?

Dopo aver condotto il workshop Domenico Ferruggia vice presidente del Rotaract Palermo Sud ha concluso dicendo: “Quando acquistamo dobbiamo fare attenzione alle etichette, acquistiamo prodotti made in Italy così facendo contribuiremo a preservare qualcosa come 1milione di ettari di terreno coltivati ad uliveto, 250milioni di alberi, il più grande tesoro al mondo per biodiversità con 533 cultivar diverse.”

Grazie all’OLEIFICIO SIMONETTI per la collaborazione alle altre aziende Summanera e Lisciandrello per i vini, e tutti i partecipanti per aver contribuito a sostenere i nostri progetti di club.

Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto in beneficienza per l’acquisto di una carrozzina da mare per disabili “JOB “ che permette di spostarsi sulla spiaggia ed arrivare fin dentro l’acqua.

CS