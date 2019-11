LiFE 2019, a Venezia si riunisce il comparto dei Servizi

La nuova rotta dei Servizi. LiFE 2019: a Venezia il 21 e 22 novembre il più grande evento dedicato al settore in Italia. Presenti Casaleggio, Fitoussi e Albini. Appuntamento nel segno della solidarietà con la città colpita dal maltempo

ROMA – LiFE 2019, evento di punta per il mondo dei Servizi in Italia, per la quarta edizione organizzata a Venezia il prossimo 21 e 22 Novembre ha in serbo un’agenda molto ricca e con relatori di rilievo, provenienti dal mondo delle imprese e delle istituzioni, professionisti e opinion maker che contribuiranno a definire il tema scelto per quest’anno: ‘La nuova rotta dei Servizi industriali’. Appuntamento ancor più significativo alla luce delle difficili giornate che la comunità veneziana sta attraversando a causa dell’ondata di maltempo.

“Le nostre aziende – spiega Lorenzo Mattioli, presidente di CONFINDUSTRIA SERVIZI HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY SOLUTIONS che promuove l’evento – vogliono essere vicine alla città, ai residenti, alle imprese che siamo certi si rialzeranno grazie alla loro tenacia e coraggio. La nostra presenza renderà ancora più concrete le azioni di solidarietà che stiamo mettendo in campo”.

Si prospetta una edizione speciale, in cui è il mondo dei Servizi ad essere protagonista, confrontandosi e lanciando proposte su questioni di grande attualità in campo economico, politico e industriale. Il programma prevede importanti contributi articolati nel corso di due giornate. L’apertura sarà dedicata agli scenari futuri del mondo de Lavoro, con l’intervento di Davide Casaleggio (Casaleggio Associati), Jean Paul Fitoussi – Professore di Economia Ist.to di Studi Politici di Parigi, Pierangelo Albini (Direttore area Lavoro, welfare e capitale umano in Confindustria), e Lorenzo Mattioli. Presenti anche numerosi esponenti di Governo e Parlamento, ed i presidenti delle associazioni che promuovono l’evento. Oltra a Mattioli per ANIP-Confindustria, ci saranno Marco Benedetti (A.N.I.D.), Marco Marchetti (ASSOSISTEMA) e Pietro Auletta (UNIFerr).

CONFINDUSTRIA SERVIZI HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY SOLUTIONS, è la vera novità di questa edizione di LiFE. La compagine confindustriale del mondo dei Servizi sarà infatti presentata come ‘La nuova rotta dei servizi industriali’, con tutte le sue specificità e le prospettive di sviluppo in grado di contribuire alla crescita ed al benessere del Paese. Molto particolare, inoltre, sarà il talk previsto alla Biennale Arte 2019 dove la contaminazione tra ‘

Arte, contemporaneità e la trasformazione del mondo del Lavoro’ completerà e arricchirà l’esperienza di LiFE 2019, con l’intervento di Leonardo Caffo – saggista, filosofo, professore Politecnico di Torino e NABA di Milano.

Durante la cena di gala prevista presso il casino di Venezia, si terrà il lancio della campagna di solidarietà con la città di Venezia attraverso la promozione di una raccolta fondi.

La giornata del 22 novembre, aperta dallo speech di Andrea Barchiesi su La gestione della reputazione non solo digitale per le imprese, prevede tre tavoli tematici in parallelo su Innovazione e trasformazione digitale nel mondo dei Servizi; Green e Blu Economy; Verso un nuovo ciclo di mercato: nuove regole, nuove opportunità?‘. Interverranno i più importanti stakeholder e decision maker, esponenti delle istituzioni e del Governo che raccoglieranno le proposte che dall’evento veneziano saranno indirizzate al Paese. I lavori si concludono nel pomeriggio del 22 con due talk incentrati su: ‘Peso e misura dei Servizi industriali in Italia e in Europa‘ dove, con il contributo del CRESME e dell’associazione di settore europea (la EFCI) verrà delineata la dimensione del comparto a livello nazionale ed europeo. Si parlerà, inoltre, di ‘Una nuova proposta industriale al Paese‘ con la raccolta e il rilancio delle sfide elaborate nel corso della due giorni.

LiFE (acronimo di Labour intensive Facility Event) è promosso per la prima volta dalla compagine confindustriale che raccoglie le associazioni più rappresentative nel mondo dei Servizi: si configura come un vero e proprio meeting business per consentire alle imprese di rafforzare la propria presenza nel mercato, contaminarsi ed esplorare nuovi modi di fare impresa: l’evento offrirà molto spazio per il matching e lo scambio di esperienze tra i partecipanti, una formula ‘aperta’ in grado di far sentire ognuno come parte integrante dell’evento e poterlo vivere al meglio. L’evento, che si svolgerà nella cornice dell’Hilton Molino Stucky sull’isola della Giudecca, in uno degli edifici più rappresentativi dell’architettura industriale italiana, prevede anche momenti conviviali e d’incontro che fanno di LiFE una kermesse unica nel suo genere: la sera di gala nel seicentesco Palazzo Ca’ Vendramin con la vista al Casinò ed il ‘Running for Venice’ saranno momenti ideali per lo scambio informale di esperienze e impressioni nel corso dell’evento.

Le info su www.life-event.it .

