Welcome Palermo di Masbedo Firenze Cinema La Compagnia

Welcome Palermo di Masbedo Firenze, venerdì 15 novembre ore 21.00 Cinema La Compagnia In anteprima mondiale allo Schermo dell’Arte,venerdì 15 novembre alle ore 21.00 verrà presentato presso il Cinema La Compagnia di Firenze il lungometraggio dei MASBEDO WelcomePalermo. Il film è l’evoluzione formale e narrativa del progetto Videomobile, l’articolata video installazione concepita per Manifesta 12 a Palermo. Fulcro del lungometraggio è il viaggio del Videomobile,un vecchio furgone merci OM degli anni Settanta, che gli artisti hanno trasformato in un carro video, mezzo di sperimentazione utilizzato per scandagliare il territorio e la storia del cinema siciliano

Nel corso del lungometraggio si alternano interviste – che coinvolgono personaggi come il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, la principessa Vittoria Alliata di Villafranca e Valguarnera, figlia di

Francesco Alliata, fondatore della casa di produzione cinematografica Panaria Film, il musicologo Gioacchino Lanza Tomasi, nipote dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Suor Cornelia della San Paolo Film, incaricata di selezionare i film per la distribuzione nel circuito dei cinema parrocchiali – con indagini su materiali d’archivio e performance di artisti (writers, dj) e cittadini palermitani, che leggono sul palco del Videomobile le domande sulla sessualità tratte dai Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini. In Welcome Palermo i MASBEDO contribuiscono a far riemerge la memoria di una città da sempre legata al cinema italiano, sia andando a ricercare figure che vi hanno lavorato in forma anonima o marginale, sia ricordando registi di spicco che operarono nella città siciliana quali Vittorio De Seta, Ugo Gregoretti, Luchino Visconti.

Il film si conclude attualizzando, con una danza caratteristica della comunità Tamil residente in città, il luogo iconico per eccellenza della Palermo cinematografica: la sala da ballo del Palazzo Gangi, set della scena finale del Gattopardo.

Welcome Palermo

di MASBEDO, Italia, 2019, 75′

vo: italiano st: inglese

Soggetto, sceneggiatura, fotografia: MASBEDO

Montaggio: Cristina Sardo

Con: Franco Alaimo, Vittoria Alliata, Salvo Cuccia, Suor Cornelia, il sig. Gambino di Bagheria detto

“Elvis Dean”, Maziar Firouzi, Serena Ganci, Ramon Moro, Yuki O, Leoluca Orlando, Giancarlo Parisi, Nicolò Scalzo, Gioacchino Lanza Tomasi, Eleonora Tomasino, Alberto Turra Writers: Bad Ciccio Lino Ganci, Pizzetta, Tutto e Niente, M., Daniele Messineo Musiche originali: Giancarlo Parisi, Davide Tomat e G.U.P. Alcaro, Yuki O’ “U pisci spada” di Domenico Modugno è cantata da Serena Ganci La sigla finale “Valzer e Mazurka Brillante” di Nino Rota rivisitata da Serena Ganci, interpretata dal coro del Teatro Biondo di Palermo Suono: Davide Tomat e G.U.P. Alcaro Produzione esecutiva: Associazione Culturale Area Video Produttore: Beatrice Bulgari Produzione: In Between Art Film

MASBEDO

è un duo artistico composto da Nicolò Massazza (1973) e Iacopo Bedogni (1970). Loro opere sono state esposte in musei, biennali e istituzioni di tutto il mondo, tra cui: 2019 – ICA Milano, MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya Barcelona; 2018 – MAMM Multimedia Art Museum Moscow, Manifesta12 Palermo, Kunstlaboratorium Vestfossen Oslo, Centre Pompidou/Forum des Immages Paris, Haus der Kulturen der Welt Berlin; 2016 – Reggia di Venaria Reale Torino, Museum of Contemporary Art Zagreb, Nomas Foundation Roma, Blickle Foundation Stuttgart; 2015 – MART Rovereto, Changjiang Museum of Contemporary Art, Art Basel Film Hong Kong Arts Centre. Filmografia selezionata

Madame Pinin 2017, Fragile 2016, The Lack 2014, Tralala 2012

