Med Photo Fest 2019, a Modica un mese ricco di eventi. Focus sulla “Lectio Magistralis” di Ferdinando Scianna

Catania – Un appuntamento da non perdere per gli amanti della fotografia d’autore quello che si inaugura a Modica. Dopo aver toccato Catania, Vizzini, Caltagirone e Augusta, fa tappa nella città ragusana il MED PHOTO FEST 2019, la più ricca e importante rassegna dedicata alla fotografia d’autore che per tre settimane, porterà la fotografia in tutta la città coinvolgendo le principali gallerie d’arte, musei e altri spazi espositivi, attraverso un circuito articolato di mostre affiancate da un significativo calendario di eventi.

Anche nella città barocca di Modica MED PHOTO FEST si è conquistato uno spazio di primo piano, frutto dello sforzo collettivo di autori, galleristi e operatori culturali del settore che lavorano per diffondere la cultura e soprattutto all’impegno profuso dal suo ideatore e curatore artistico Vittorio Graziano.

Si parte venerdì 8 novembre con la presentazione dell’intero corpus espositivo curato da

Pippo Pappalardo e Giuseppe Cicozzetti nei locali dell’Auditorium Pietro Floridia, per proseguire con le personali di sette autorevoli firme.

Al Convento del Carmine, venerdì 8 novembre inaugurazione delle mostre personali di Ferdinando Scianna “Elogio dell’ombra”, Veronica Bronzetti “Preesistenze”, Nuccia Cammara “Fiore di pesco”, Tony Gentile “Punto e a capo”, Maria Spera “Ribelli”, Roberto Strano “Fotografi Siciliani sparsi nel mondo”; mentre, nel Foyer del Teatro Garibaldi Valdina Calzona presenterà la sua “Lupa”.

Grande attesa per la “Lectio Magistralis” del maestro Ferdinando Scianna, sabato 9 novembre ore 11.00, presso l’Auditorium Pietro Floridia cui farà seguito la presentazione del volume “Cose” (Edizioni ContrastoBook) che raccoglie le immagini di diversi soggetti fotografati da Scianna nel corso dei suoi numerosi viaggi in Italia e per il mondo.

Tra gli eventi in programma spiccano la presentazione del volume Fotografi “Siciliani Sparsi per Il Mondo” di Roberto Strano, (Edizioni POSTCART) a cura di Ferdinando Scianna e Pippo Pappalardo domenica 10 novembre, ore 11,00; per sabato 30 novembre è prevista la proiezione del film La Pelle della Bellezza a cura di Roberto Strano e Pietro Sabatino, mentre per domenica 10 novembre il Workshop fotografico condotto da ROSARIO VICINO “Make a Photographic Project”.

MED PHOTO FEST, mira a portare l’arte FOTOGRAFICA del nostro tempo al grande pubblico attraverso la presentazione di artisti (fotografi professionisti e autori emergenti) e nuove idee nell’ambito di mostre, laboratori, eventi, workshop e conferenze. Un programma multiforme che di anno in anno ha saputo regalare al grande pubblico un’occasione per vivere da vicino il complesso e vivace mondo della FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA.

MED PHOTO FEST gode del patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Patrocinio dell’Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, oltre a quelli della Città Metropolitana di Catania, del Comune di Modica e della Fondazione Teatro Garibaldi.

Evento promosso e organizzato dall’ASSOCIAZIONE Culturale Mediterraneum.

Il catalogo cartaceo del MED PHOTO FEST, è distribuito, come di consueto, negli spazi espositivi e nei circuiti inerenti gli operatori culturali del settore.

AUDITORIUM PIETRO FLORIDIA Piazza Matteotti

venerdì 08 novembre, ore 17,30: Incontro con gli Autori e presentazione del MED PHOTO FEST 2019 a cura di Giuseppe Cicozzetti e Pippo Pappalardo.

CONVENTO DEL CARMINE Piazza Matteotti

Inaugurazione delle mostre personali di Ferdinando Scianna, Veronica Bronzetti, Nuccia Cammara, Tony Gentile, Maria Spera, Roberto Strano, venerdì 08 novembre, ore 18,30.

Visitabili dal martedì alla domenica, dalle 16,30 alle 20,30. Lunedì chiuso.

FOYER TEATRO GARIBALDI

Valdina Calzona da venerdì 08 novembre fino a domenica 08 dicembre 2019 (e mostra presso il Foyer del Teatro Garibaldi

Visitabile dal martedì alla domenica, dalle 16,00 alle 20,00. Il lunedì chiuso.

INFO

ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEUM

95124 CATANIA (ITALY) VIA SAN VITO, 13 – C.F. 93196730878

PHONE: +39 095 2180534 / +39 335 8411319

Direttore artistico: Vittorio Graziano

www.mediterraneum4.it ; info@mediterraneum4.it

