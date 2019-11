I dipinti di Sri Chinmoy al servizio di una città per la pace

Palazzo Sant’Elia ospiterà circa 250 opere originali di Sri Chinmoy, alla presenza della Fiaccola della Pace, simbolo della fiamma interiore di ogni individuo per seminare insieme la Pace esteriore, attraverso mostre, concerti, seminari, staffette podistiche e sfilate.

Durante la settimana dall’8 al 16 novembre, Palermo si colorerà di molteplici iniziative di Pace in ambito culturale, educativo, sportivo e nel tessuto sociale della città. La Peace Run, corsa podistica a staffetta più lunga al mondo, arriva a Palazzo Sant’Elia con la Mostra “Paintings for World Peace and Harmony” di Sri Chinmoy. Qui i visitarori verranno accolti in una dimensione meditativa di Armonia con la Fiaccola della Pace dall’8 al 16 Novembre. Sri Chinmoy, autore delle opere, ma anche filosofo, musicista e maestro di meditazione, che per oltre 30 anni ha condotto le “meditazioni per la pace” alla sede della Nazioni Unite di New York, ci ricorda che la vera pace inizia solo nutrendo la pace interiore. “Non uso la mente; uso il cuore” afferma Sri Chinmoy a proposito delle sue opere, precedentemente esposte al Carousel du Louvre, Victoria and Albert Museum, Unesco a Parigi, e sedi Nazioni Unite di New York e Ginevra. «L’arte di Sri Chinmoy ricorda che la vita è un cammino e Palermo è una città in cammino per la pace…», asserisce il sindaco Leoluca Orlando. “Paintings for World Peace and Harmony” è una mostra senza precedenti, fortemente voluta dal Sindaco e diffusa su 14 siti del territorio di Palermo.

La cerimonia darà vita a una settimana multiculturale, inclusiva e inter-religiosa. Oltra alle mostre vi saranno con concerti per la pace, staffette di studenti tedofori, sfilate per la pace, seminari e incontri per educare ai diritti umani. Accoglieranno la Fiaccola della Pace il Sindaco Prof. Leoluca Orlando, il Presidente dell’ARS On. Gianfranco Miccichè, il Rettore dell’Università Prof. Fabrizio Micari, il Presidente della Corte d’Appello di Palermo Dott. Francesco Frasca, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti Prof. Mario Zito, il Vescovo Monsignor Corrado Lorefice e moltissime realtà culturali, oltre a numerose scuole e istituti.

L’iniziativa è frutto della co-organizzazione tra la Peace Run internazionale e il Comune di Palermo, con il sostegno dell’Università di Palermo e in partenariato con L’Accademia di Belle Arti.

«Questa è la più grande causa di Pace Mondiale – aveva dichiarato Nelson Mandela – alla quale il mio caro amico Sri Chinmoy ha dedicato la sua vita e a cui i suoi dipinti per la Pace e l’Armonia nel Mondo sono dedicati».

Siti utili:

Sito ufficiale e programma: www.settimanadellapace.it

Autore: www.srichinmoy.org

Corsa mondiale per la pace: www.peacerun.org

PROGRAMMA – INIZIATIVE PRINCIPALI

CERIMONIA INAUGURALE: 8 novembre, ore 10.30 a Palazzo Sant’Elia.

Mostra “Paintings for World Peace and Harmony” di Sri Chinmoy

Il Team Internazionale della Peace Run, capitanata dal Presidente Europeo Devashishu Torpy, entrerà da Porta Nuova l’8 Novembre alle ore 9.00 e incontrerà, lungo il percorso, staffette di studenti per procedere insieme fino a Palazzo Riso, continuando per la Facoltà di Giurisprudenza. Qui, la Fiaccola della Pace verrà accolta da studenti e professori che, dopo aver raggiunto insieme Palazzo delle Aquile, la consegneranno al Sindaco Prof. Leoluca Orlando. Si proseguirà fino a Palazzo Sant’Elia per dare inizio, alle ore 10.30, alla cerimonia inaugurale, in cui saranno presenti oltre 150 studenti, rappresentanze consolari, i Direttori dei maggiori Musei di Catania, Palermo e Messina, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti prof. Mario Zito e la curatrice delle opere Ranjana Ghose di New York. Chiara Modica Casà Delle Rose commenta l’arte di Sri Chinmoy. La cerimonia, aperta dal sindaco Leoluca Orlando, sarà impreziosita dalla viola di Daniele Greco, dall’ensamble Montain Silence e dal balletto della coreografa Patrizia Veneziano Broccia, su un arrangiamento dell’inno della Peace Run.

Imperdibile l’8 Novembre alle ore 15.30 è il Seminario “Una Filosofia di Pace per educare ai Diritti Umani”, organizzato dagli studenti di UniAttiva, nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria. Relatori: Devashishu Torpy, Presidente Europeo Peace Run; Andreas K. Beyer, psicologo svizzero dell’educazione alla pace e, in videomessaggio dagli USA, Andrew Kutt, Fondatore e Direttore di una delle Scuole Montessoriane più premiate al mondo: “Oneness-Family School International Peace Academy”.

Il Rettore Fabrizio Micari accoglierà il Team Peace Run e prenderà la Fiaccola della Pace.

9 NOVEMBRE

Inaugurazione delle opere all’aeroposto Falcone Borsellino, area check in, ore 09.00, con la partecipazione del presidente Gesap Dr. Randazzo. Le opere rimarranno in esposizione permanente.

Dal 9 al 16 novembre i bambini palermitani dipingono un telo per la pace di 150 metri al Sant’Elia.

Nei giorni 9 e 10 partecipano numerose associazioni, tra queste “dipingi la pace” con i bambini di Don Pino Turturro, i bambini del centro Santa Chiara accompagnati da Don Enzo; bambini del centro astalli (accoglienza extracomunitari); verranno a disegnare dei ragazzi rifugiati, delle comunità immigrate a Palermo coordinati dalla consulta delle culture; bambini asilo multietnico “casa di tutte le genti”

10 NOVEMBRE

Alle ore 9.15 la Peace Run aprirà i giochi universitari al Cus di Palermo, onorati dalla presenza di grandi campioni come Salvatore Antibo e Rachid Berradi. Saranno, inoltre, presenti ragazzi rifugiati dell’associazione Extra che esprimeranno un pensiero di pace per il Mondo, passandosi la Fiaccola della Pace.

Il Teatro Santa Cecilia diventa scenario di Pace, ospitando un Concerto Internazionale gratuito il 10 Novembre alle ore 21.00. Un omaggio alla musica del compositore, artista, poeta e filosofo indiano Sri Chinmoy, che ha dato concerti in sale come la Royal Albert Hall e la Sidney Opera House, affascinando musicisti del calibro di L.Bernstein, Quincy Jones e Sting.

11 NOVEMBRE: Inaugurazione mostra permanente all’ospedale civico

12 NOVEMBRE: La Peace Run sarà ospite d’onore presso la Moschea di Tunisia per l’Incontro “Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”, condiviso e firmato da papa Francesco e dall’imam di Al-Azhar, Ahamad al-Tayyib. L’iniziativa, a carattere inter-religioso, vedrà passarsi la Fiaccola della Pace tra esponenti di comunità islamiche e cristiane il 12 Novembre alle ore 17.30. Presenzieranno l’Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice, il Sindaco Leoluca Orlando, i consoli della Tunisia, del Marocco e del Bangladesh, a testimonianza del condiviso impegno nel diffondere e sostenere il valore della pace, della tolleranza e dell’accoglienza.

16 NOVEMBRE – CORTEO PER LA PACE

A coronare la Settimana della Pace, il Team Peace Run sarà accolto dal Presidente della Corte d’Appello di Palermo, il Direttore Dr. Frasca, il 16 Novembre presso il Tribunale. I tedofori poi raggiungeranno Piazza Pretoria alle ore 10.30, dove avrà inizio il corteo per la pace con i bambini e gli studenti che hanno realizzato il lungo Telo per la Pace. Essi si disporranno su due file portando il Telo come ambasciatori di pace fino a Piazza del Parlamento, dove il Presidente dell’ARS On. Gianfranco Miccichè chiuderà la cerimonia, accogliendo la Fiaccola della Pace.

Il corteo sarà seguito dalle gioiose note dei fiati della banda musicale del Liceo Regina Margherita.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L’ormai famoso skipper palermitano Sergio Davì seguirà il team Peace Run a Palermo dopo avere portato con sè la Fiaccola della Pace nella sua ultima straordinaria impresa in gommone Palermo-New York.

Il Progetto ha anche una forte connotazione sociale che mira a promuovere l’integrazione, «…grazie ai bambini che sono chiamati ad indicare la via della pace agli adulti.», afferma il sindaco di Palermo. I ragazzi di Centro Santa Chiara, Dipingi la Pace, del Progetto Extra e Centro Astalli si recheranno al Museo per dipingere il Telo per la Pace più lungo d’Italia. I bambini delle comunità immigrate inaugureranno il Telo il 9 Novembre grazie al coinvolgimento della Consulta delle Culture e di Casa di tutte le Genti. I bambini di Palermo sono invitati tutti a Palazzo Sant’Elia i giorni 9-10 novembre a disegnare sul Telo per la Pace, lungo oltre 150 mentri. Non mancheranno i ragazzi dell’associazione Extra, impegnata nell’accoglienza delle persone rifugiate.



Le scuole palermitane aderenti all’iniziativa sono: le scuole elementari Perez, Capuana, A. Ugo, Nuccio-Verga, Convitto Nazionale, Colozza-Bonfiglio, l’I.C. Vespucci-Capuana Pirandello di Catania, l’I.C. Pascoli-Crispi di Messina; i licei licei artistici Kiyohara e Catalano di Palermo, M. D’Aleo di Monreale, E. Basile di Messina; l’Accademia di Belle Arti di Palermo; scuola elementare di Sferracavallo; scuola Orestano di Brancaccio; scuola E. De Amicis, Liceo Regina Margherita, Liceo Convitto Nazionale Falcone, Liceo Scientifico B.Croci, Liceo Classico Vittorio Emanuele, Istituto Tecnico Ferrara.

La Fiaccola della Pace ha incontrato luminari come Papa Francesco, Nelson Mandela, Madre Teresa e Mikhail Gorbaciov.

Luoghi Mostra: Palazzo Sant’Elia, Palazzo Riso, Aeroporto Falcone Borsellino, Palazzo delle Aquile, Accademia di Belle Arti, Orto Botanico, GAM, Facoltà di Giurisprudenza, Palazzo Steri, Aula Polididattico di Viale delle Scienze, reparto oncologia del Civico, Carcere Malaspina, Tribunale di Palermo, Biblioteca universitaria Sant’Antonino.

Modalità di fruizione: la partecipazione a tutte le mostre ed eventi è gratuita.