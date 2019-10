Secondo e ultimo weekend “DINTORNI – Luoghi Circostanti per l’Arte”

Dopo l’inaugurazione molto partecipata dello scorso weekend “DINTORNI – Luoghi circostanti per l’arte“, progetto artistico ideato da Nicola Bravo e Giuseppe Veniero, con la direzione artistica di Francesco Piazza e l’organizzazione del Consorzio Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, propone, per la seconda e ultima tappa del 2019, una serie di eventi collaterali che fanno da cornice alle esposizioni, già fruibili, in un’ideale “mappa urbana dell’arte” all’interno del quartiere Kalsa, Mandamento Tribunali.

La dislocazione in diversi punti ‘circostanti‘, quali Palazzo Reggio dei Principi di Campofiorito (piazza Sant’Anna, 3) con Caravanserai: Laboratorio Incisione e grafica (piano ammezzato); Push: Studio di design (primo piano); Insula: Home made design (cortile); Galleria Giuseppe Veniero Project (piazza Cassa di Risparmio, 22); Magazzini Via Alloro 129; Cioccolateria Lorenzo (via IV Aprile, 7); Borderline Pub (piazzetta Tarzanà, alle spalle della Fonderia alla Cala); Eglise Associazione Culturale (ingresso vicolo San Gabriele); Galleria L’altro Arte Contemporanea (via Torremuzza, 6), rispecchia la vocazione alla trasversalità di visioni e di letture del progetto, dove l’espressione artistica segna l’incontro tra visione della società contemporanea e territorio.

Tra gli appuntamenti collaterali, oggi, venerdì 18 ottobre alle ore 17.00 alla Galleria L’altro Arte Contemporanea verrà presentato, in anteprima, il libro di Danilo Maniscalco “Lessico floreale. Atlante Basile“, con interventi dell’autore insieme a Nicola Bravo e Francesco Piazza.

Nello stesso giorno, alle 18.30 nel cortile esterno di Eglise Associazione Culturale, verrà proiettato “Sense making (circling the lake)” di Stephanie Hanna (Germania); seguirà l’incontro con Hannah Imordi (Nigeria) per una “Lettura di poesie” e chiuderà la serata la proiezione del film documentario “The Memory of the 25th Hour”, di Sungeun Kim (Corea del Sud), presentato da Manuela Schininà – cinema degenere.

Sabato 19 ottobre alle ore 18, invece, sempre nel cortile di Eglise Associazione Culturale Giovanna Brogna Sonnino (Italia) presenterà “Lettere al dott. B”, iniziativa di self publishing di un libro d’artista numerato che ha come obiettivo quello di trovare un editore e una distribuzione regolare. Interverranno Iole Carollo, Cristina Costanzo e Francesco Piazza.

I curatori selezionati per l’edizione 2019, attivi da tempo in tutta la Sicilia, che a loro volta hanno proposto i lavori in mostra, di artisti nazionali e internazionali, sono: Collettivo Attraverso (Valentina Lucia Barbagallo, Cristina Costanzo, Danilo Lo Piccolo, Giuseppe Mendolia Calella); Angelo De Grande, Collettivo Garage Arts Platform Enna (Mario Margani, Lisa Bjelogrlic, Claudio Renna, Pierluigi Bizzini); Andrea Guastella; Dario Orphée La Mendola; Gianna Panicola; Mosè Previti e Pier Paolo Zampieri; Marco Orazio Re; Ciro Salinitro.

Il progetto “DINTORNI – Luoghi circostanti per l’arte” si avvale del patrocinio del Comune di Palermo e dell’Assessorato alle Culture, ed è stato realizzato grazie al sostegno di sponsor privati.

