Cantieri Culturali alla Zisa: Premio Internazionale di Cinema e Narrativa Efebo d’Oro

Venerdì 18 : L’Efebo d’Oro in questi giorni sta dedicando, per la prima volta in Italia, un’ampia personale a Mike Hoolboom, autore prolifico e versatile, critico cinematografico e curatore.

La personale, che si concentra su una selezione di lungometraggi e di cortometraggi, tenta di tracciare una cartografia dell’opera del regista, tanto polimorfa e stimolante quanto vasta e aperta alla contaminazione con altre forme d’arte e alle più feconde suggestioni politico-filosofiche che riflettono sul nostro tempo. Hoolboom, considerato uno dei più significativi filmmaker sperimentali canadesi dopo Michael Snow, dalle ore 9.30 alle 14.00 tiene una masterclass dal titolo Throwing the Body presso la Sala Bianca del Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia. La masterclass, occasione imperdibile sia per gli studenti di cinema, sia per ogni cinefilo e appassionato che non si stanca di saggiare le potenzialità del cinema, ha come oggetto il rapporto inscindibile che sussiste tra cinema e corpo. ( Info masterclass: info@efebodoro.it )***La programmazione in sala invece comincia alle ore 16.30 presso il Cinema De Seta con Little Forest di Soon-Rye Yim , film tratto da un manga giapponese che è un piccolo trionfo di misura e stile, desideroso di ricercare il buono anche nell’inverno dell’esistenza, che conquista con la sua forza ottimista e vitalità sensoriale. Alle ore 18.30 spazio al cortometraggio di Mike Hoolboom Scrapbook, storia dell’audace autistica Donna Washington che attraverso le sue stesse parole incontra le immagini del suo sè precedente cinquant’anni dopo, segue Arrivederci Saigon, ultimo documentario di Wilma Labate che racconta l’incredibile storia delle Stars, giovanissima band femminile che dalla provincia toscana viene spedita inaspettatamente in Vietnam a suonare nella base militare americana.Alle ore ore 20.30 si proietta Holy Lands di Amanda Sthers, dramma familiare interpretato da un cast di attori in ottima forma, si continua alle ore 22.00 con Atlas di David Nawrath, film dallo stile notturno e asciutto che asseconda il carattere del protagonista, una persona tranquilla, di basso profilo ma empatica, risoluta come un samurai.

MASTERCLASS – ACCREDITO STUDENTI CSC – free MASTERCLASS – ACCREDITO STUDENTI – Unipa / Accademia / Dams € 15,00 MASTERCLASS – ACCREDITO – € 25,00

