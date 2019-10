Le arti di strada invadono l’Albergheria: al via la quarta edizione del Ballarò Buskers Festival

Otto piazze, cento artisti e un mercato storico ecco la quarta edizione del Ballarò Buskers Festival dal 18 al 20 ottobre le arti di strada invadono il quartiere Albergheria di Palermo

Bisogna ritornare nella strada, nella strada per conoscere chi siamo» in questo verso della canzone “C’è solo la strada” di Giorgio Gaber si può sintetizzare il senso e la visione del Ballarò Buskers Festival che quest’anno giunge alla quarta edizione. Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre il volto del quartiere Albergheria di Palermo cambierà pelle e in giro per strade, le viuzze e ben otto piazze si esibiranno oltre cento artisti tra bande, gruppi musicali, cantanti, clown, attori, saltimbanchi, giocolieri, danzatori, artigiani 3 performer che invaderanno il millenario mercato storico di Ballarò.

Le arti di strada porteranno migliaia di persone alla scoperta di uno dei luoghi più autentici della città. Lo scopo del Festival, e degli oltre cento volontari che ci lavorano, è infatti quello di rivitalizzare e rigenerare il Mercato Storico, troppo spesso dimenticato dai palermitani che dovrebbero riappropriarsi dei luoghi pubblici per tornare ad essere comunità. Il Ballarò Buskers è l’evento più festoso tra le iniziative organizzate da “SOS Ballarò”, assemblea cittadina costituita da una rete di associazioni, enti e abitanti che da quattro anni ha messo insieme forze e pensiero avviando un intenso dialogo con chi vive, frequenta e opera nel quartiere. Promuovere e sostenere iniziative di riappropriazione e rigenerazione del territorio, come prova a fare il Ballarò Buskers Festival, significa ripensare l’Albergheria nei termini di una comunità in continuo movimento, animata da un incessante incontro tra culture differenti. In poco tempo SOS Ballarò ha sviluppato proposte sostenibili per il rilancio del quartiere a partire proprio dal suo storico Mercato che da migliaia di anni ne testimonia il valore. Perché “Si vucia, s’abbania, Ballarò è magia!”.

Per tre giorni si torna a rivivere le strade, come da tradizione secolare, i monumenti, le strade e le piazzette, creando intorno a essi magici momenti di coloratissima festa e conducendo turisti e residenti ad acquistare dai commercianti del quartiere. Saranno tre giorni all’insegna delle arti circensi, della musica, della poesia, del teatro, dei laboratori per bambini e delle feste. La precedente edizione si è chiusa con numeri sorprendenti: sono stati circa ventiduemila coloro che hanno seguito lo scorso anno il

Buskers di Ballarò, immergendosi dentro il mondo incantato creato dagli artisti di strada a Ballarò e, grazie all’inserimento di piazza del Carmine tra i luoghi del Festival, fino ai banchi del Mercato. Piazza che si riconferma anche quest’anno, insieme alle altre: Santa Chiara, Casa Professa, Mediterraneo, Brunaccini, Ecce Homo, Schiera e Torre di San Nicolò. Il Ballarò Buskers di Palermo, gemellato con gemellato con il Muja Buskers Festival (del comune di Muggia, in Friuli Venezia Giulia) e con l’Ursino Buskers (di Catania), è ormai punto di riferimento nell’ambito del circo contemporaneo, movimento artistico che tutti gli anni invade le strade e i borghi d’Italia. Durante la tre giorni, oltre agli artisti locali, nazionali e internazionali, saranno presenti anche gli artigiani Alab a piazza Casa Professa e si potranno visitare le bellezze monumentali del quartiere, la Chiesa di Santa Chiara, del Carmine Maggiore e la Torre di San Nicolò, dove avrà luogo anche un’apertura straordinaria serale sabato 19 ottobre.

Questa quarta edizione del Ballarò Buskers Festival, realizzata con il contributo del Comune di Palermo Settore Sviluppo Strategico e della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele e Cesvop – Centro di Servizi per il volontariato di Palermo, è organizzata dall’APS Ballarò Buskers al cui interno sono presenti le organizzazioni che dalla prima edizione hanno promosso e sviluppato il festival (tra questi Ass. Mercato Storico Ballarò, Associazione di Volontariato Handala, Terradamare Cooperativa Turistica, Associazione circolo Arci Tavola Tonda, Associazione Santa Chiara, Associazione logiche meticce, Moltivolti s.a.s, Associazione circolo Arci Porco Rosso, Associazione Maghweb, Associazione H.R.Y.O.). A fianco a queste realtà sono state coinvolte progressivamente altre realtà locali (Cooperativa Palmanana, Arte migrante, ALAB, Associazione Giardino delle Idee, Ass. Per Esempio onlus con il progetto CASA Ballarò, Circolo Arci le Giuggiole, Ass. Emmaus Palermo, Anolf Palermo e Anolf Sicilia) al fine di rendere il festival strumento di coesione e compartecipazione allo sviluppo del quartiere. Il festival nasce all’interno del processo di cittadinanza attiva SOS BALLARÒ.

«La promozione artistica si esprime liberamente e rafforza il processo partecipativo realizzando una virtuosa rigenerazione urbana in tutti i quartieri. – dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – Ancora una conferma che Ballarò è Palermo e Palermo è Ballarò, nella visione comunitaria di una città che si fa casa comune e supera le perifericità esistenziali e geografiche».

«I volontari sono prontissimi, la direzione artistica ha fatto il meglio per riunire nel palinsesto le quattro anime del Festival che sono: musica, teatro, arti circensi e laboratori per bambini e ragazzi. – dice Marco Sorrentino, presidente dell’associazione Ballarò Buskers e tra i fondatori dell’assemblea di quartiere SOS Ballarò – Anche ques’anno ci saranno le bande musicali che animeranno non solo Ballarò ma anche gran parte del centro storico. Otto piazze all’Albergheria coinvolte che renderemo ancor più belle di quanto già non siano normalmente ,portando colore e allegria. Il mercato storico di Ballarò è al centro di tutto questo percorso perché non è soltanto un Festival di arti di strada ma è un momento di valorizzazione del e per il mercato e i mercatari. Noi cerchiamo di fare ricordare ai

palermitani e a tutti i turisti, a ottobre, il consueto appuntamento con il nostro festival».

«Continua con forte determinazione e ricca creatività il rilancio dei mercati storici della città di Palermo e in particolare del mercato più grande e con l’anima più popolare che è quello di Ballarò. – dice Massimo Castiglia, presidente della prima circoscrizione di Palermo e tra i fondatori dell’assemblea di quartiere SOS Ballarò – Ci sono tanti progetti importanti che entreranno nel vivo l’anno prossimo che riguardano il quartiere dell’Albergheria tutta. Siamo alla quarta edizione del Festival, vogliamo fare vivere tre giorni di allegria, armonia e divertimento a tutti, dai grandi ai piccoli, palermitani e stranieri, all’interno di uno dei luoghi più belli e autentici di Palermo che sono le strade e le piazze del mercato storico di Ballarò».

«Già da molto tempo, qui a Palermo, opero con l’intento di disseminare arte nei quartieri meno fortunati della città, portando il “bello” fuori dalle mura dei luoghi ad esso deputati (musei, gallerie e teatri) per regalarlo alla popolazione, quale germoglio di speranza e simbolo di integrazione e rinascita. – ha commentato il Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale: – Fra i progetti realizzati di recente che incarnano questa filosofia, vale la pena ricordare la mostra diffusa di arte contemporanea internazionale “Foresta Urbana”, allestita tra il Museo Riso e Piazza Bologni, ed il successivo progetto “Fondazione Cultura e Arte per Ballarò” che ha visto coinvolte la Biblioteca Comunale di Casa Professa e Piazza Bellini, con opere in situ tra cui

una che è stata donata permanentemente alla città. Sono pertanto davvero lieto di contribuire oggi alla realizzazione di questo festival di arte di strada, che promuove l’aggregazione sociale ed il connubio tra le diverse forme di cultura ed il patrimonio monumentale ed architettonico di Palermo, entrando per tre giorni a far parte della quotidianità dei cittadini, di tutti, senza esclusione alcuna. Sinceramente addolorato di non poter essere presente a Palermo per questa edizione, a causa di impegni precedentemente assunti, mi riprometto senza dubbio di farlo in futuro».

PROGRAMMA DEL BALLARÒ BUSKERS 2019

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019

Piazza Mediterraneo

18:00-19:00 Dj-Set Filippone

19:00 Brindisi inaugurale

a seguire parata per le vie del quartiere Albergheria con i Sambazita

Piazza Santa Chiara

21:45-22:30 Circo Pacco, “100% Paccottiglia”

Teatro fisico

22:45-24:00 Jacarànda Orchestra

Musica popolare

24:00-01:00 Stradabanda

Musica klezmer, balcanica

SABATO 19 OTTOBRE 2019

16:00 Sambazita, Parata di percussioni

Partenza dal piano della Cattedrale

Piazza Brunaccini

16:15-18:15 Le Giuggiole e Palmanana, Laboratori

Pittura con Igor Scalisi Palminteri e Petra Trombini e Walking Tour creativo

18:30-19:15 Emilio Ajovalasit – Teatro Atlante, “Magico Mister Mu”

Teatro di strada

19:45-20:30 Sara Gagliarducci, Mimi Clown “Ali”

Teatro di strada

21:15-22:00 Compagnia Duo Minuti, “Clic Clac”

Circo e Teatro di strada

22:15- 22:45 Collettivo decoro urbano

Danza sperimentale e collettiva

Piazza Mediterraneo

16:30-18:30 Circ’Opificio

Laboratorio circensi per bambini

19:30-20:15 Compagnia Duo Minuti, “Clic Clac”

Circo e Teatro di strada

20:45-21:30 Jacarànda Orchestra

Musica popolare

21:45-22:30 Silvia Scanta, “Rock The Boat”

Equilibrismo corda molle e danza

Piazza Ecce Homo

17:00-19:00 Chiara Trevisan, “La lettrice vis-à-vis”

Conversazioni e letture individuali

19:00-21:00 Officina Teatrale A_ctuar, “Mostri di nebbia”

Teatro d’ombre

Piazza Casa Professa

18:00-18:45 Maldimar, “Immaginaria”

Acrobatica aerea e teatro di strada

19:15-20:00 Circo Pacco, “100% Paccottiglia”

Teatro fisico

20:30-21:15 Maldimar, “Immaginaria”

Acrobatica aerea e teatro di strada

22:00-22:45 Circo Pacco, “100% Paccottiglia”

Teatro fisico

Piazza del Carmine

18:30-19:15 Benjamin Delmas, “Mr Bang”

Clown postmoderno

19:30-20:15 Silvia Scanta, “Rock The Boat”

Equilibrismo corda molle e danza

20:30-21:10 I Fuocolesi

Teatro-danza con il fuoco

Piazza Schiera

18:30-20:30 Arte Migrante

Giochi di inclusione, condivisioni artistiche

“Piazza” Torre di San Nicolò

20:30-21:00 Stradabanda

Musica klezmer, balcanica

21:00-21:45 Benjamin Delmas, “Mr Bang”

Clown postmoderno

22:00-22:40 I Fuocolesi

Teatro-danza con il fuoco

Piazza Santa Chiara

21:30-22:45 Roots Magic, Deep Blues

22:45-23:30 El Niño del Retrete, “Cartoon Toylette”

Clown e giocoleria

23:30-01:00 Al Raseef, World Music

Arabo-balcanica, jazz, funk

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

16:00 Sambazita, Parata di percussioni

Partenza Teatro Massimo

16:30 Stradabanda, Parata di fiati per il Cassaro

Partenza piazza Marina

Piazza Mediterraneo

15:30-17:30 Circ’Opificio

Laboratorio circensi per bambini

17:30-18:15 Circo Pacco, “100% Paccottiglia”

Teatro fisico

18:30-19:15 Sara Gagliarducci, Mimi Clown “Ali”

Teatro di strada

19:30-20:15 Compagnia Duo Minuti, “Clic Clac”

Circo e Teatro di strada

20:30-21:15 Benjamin Delmas, “Mr Bang”

Clown postmoderno

Piazza Casa Professa

16:30-18:00 Il Giardino delle Idee, Ballarart

Laboratorio di costruzione strumenti, canto e danza

18:00-18:45 Benjamin Delmas, “Mr Bang”

Clown postmoderno

19:00-19:30 Al Raseef, World Music

Arabo-balcanica, jazz, funk

19:45-20:30 El Niño del Retrete, “Cartoon Toylette”

Clown e giocoleria

20:45-21:20 Compagnia Duo Minuti, “Clic Clac”

Circo e Teatro di strada

21:30-22:15 Maldimar, “Immaginaria”

Acrobatica aerea e teatro di strada

Piazza Ecce Homo

17:00-19:00 Chiara Trevisan, “La lettrice vis-à-vis”

Conversazioni e letture individuali

19:00-21:00 Officina Teatrale A_ctuar, “Mostri di nebbia”

Teatro d’ombre

Piazza Schiera

17:30-19:30 Newbookclub Community Lab, “Scrittura Estemporanea”

Laboratorio esperienziale di scrittura e comunità per grafomani

19:30-20:00 L.A. dramawrt, “Riflessi”

Piéce teatrale

20:10-22:00 Proiezione

Documentario “Cartoline da Ballarò” di Salvo Cuccia e dibattito con il regista

Piazza del Carmine

17:45-18:30 El Niño del Retrete, “Cartoon Toylette”

Clown e giocoleria

18:45-19:30 Silvia Scanta, “Rock The Boat”

Equilibrismo corda molle e danza

20:00-20:50 I Fuocolesi

Teatro-danza con il fuoco

“Piazza” Torre di San Nicolò

20:00-20:30 Jacarànda Orchestra

Musica popolare

20:30-21:15 Silvia Scanta, “Rock The Boat”

Equilibrismo e danza

21:30-22:15 I Fuocolesi

Teatro-danza con il fuoco

Piazza Brunaccini

15:30-17:30 Le Giuggiole e Palmanana, Laboratori

Pittura con Igor Scalisi Palminteri e Petra Trombini e Walking Tour creativo

17:45-18:30 Emilio Ajovalasit – Teatro Atlante, “Magico Mister Mu”

Teatro di strada

18:45-19:15 Collettivo decoro urbano

Danza sperimentale e collettiva

19:30-20:00 Danisinni Lab, “F174 –Nel mare di nessuno”

Piéce teatrale

20:30-21:15 Circo Pacco, “100% Paccottiglia”

Teatro fisico

22:00-23:30 Tavola Tonda Orchestra, “Festa a bballu”

Bal folk

23:30-24:30 Sambazita e Stradabanda, “Scontro tra bande”

