Arriva a Palermo Mag Gelato Challenge, 45 gelatieri da tutto il Mediterraneo si sfidano per raggiungere il podio del gelato più buono del mondo

Palermo ospita Mag Gelato Challenge 45 maestri gelatieri da tutta l’area del Mediterraneo si sfideranno in una gara all’ultimo gusto per raggiungere la vetta del gelato più buono del mondo

Master Academy Antonino Galvagno ospiterà le selezioni per l’area del Mediterraneo della Gelato Challange, la gara preliminare per concorrere alla finale del Gelato Festival World Master 2021, il campionato mondiale che porterà i migliori maestri gelatieri da tutto il mondo a gareggiare per un posto sull’Olimpo dei gelati.

Il 14 e il 15 ottobre andrà in scena la prima sessione eliminatoria che vedrà scendere in campo i maestri gelatieri Siciliani e Calabresi, mentre nelle giornate del 23-24-25 Ottobre la Master Academy Antonino Galvagno ospiterà i concorrenti provenienti da Grecia, Marocco e Israele.I 45 artigiani in gara dovranno sfoggiare tutta la loro maestria, dimostrando tecnica, estro e creatività per guadagnarsi il consenso della giuria di esperti con gusti innovativi e originali in grado di esaltare i sapori del Mediterraneo, attraverso l’uso di ingredienti e suggestioni provenienti da Grecia, Marocco, Israele, Calabria e Sicilia. Quella che si terrà alla Master Academy Antonino Galvagno sarà una gara senza esclusione di colpi, soltanto in dieci potranno infatti accedere alle fasi successive del concorso.Tanti saranno i golosi abbinamenti che attraverso la migliore lavorazione del gelato artigianale esalteranno gli ingredienti iconici della nostra terra come il pistacchio, la mandorla, la frutta secca o gli agrumi. Ma la fantasia dei maestri gelatieri non conosce limiti e non mancheranno le sorprese in quella che si preannuncia essere una sfida all’ultimo gusto per raggiungere l’ambita finale.Quando il gelato artigianale incontra la creatività dei migliori maestri gelatieri del Mediterraneo, una preziosa selezione di originali materie prime, la performanza di sponsor tecnici leader nel settore come Elenka, Carpigiani, Pavoni, il design di IFI e la partnership del Sigep, la più autorevole fiera internazionale di settore, la sfida non può che essere durissima.“Siamo orgogliosi di ospitare questa gara, dove i migliori maestri gelatieri del Sud Italia, del Marocco, della Grecia e di Israele si sfideranno mettendo in gioco tutta la loro creatività e competenza – dichiara il maestro Giovanni Pace, direttore dell’Accademia MAG – Sarà una bella sfida in cui attraverso l’attenta preparazione del gelato artigianale racconteremo gli aromi, i profumi e le suggestioni del Mediterraneo. Ci prepariamo a una grande festa all’insegna della creatività e dell’innovazione tecnologica, elementi imprescindibili del nostro lavoro quotidiano in accademia MAG.”

