Ad Erice “Le Giornate dell’armonia e della bellezza” nell’ambito della “Settimana tedesca in Italia” #NonFarmiMuro

Trapani, 7 ottobre 2019 – Il borgo medievale di Erice entra a far parte degli eventi della “Settimana tedesca in Italia” #NonFarmiMuro organizzata dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania.

Nella settimana dal 6 al 13 ottobre la Germania si racconta all’Italia in oltre venti città italiane, con più di 100 eventi per avviare una riflessione sui rapporti tra i due Paesi 30 anni dopo la caduta del Muro di Berlino.Ad Erice, domenica 13 ottobre, Le giornate dell’armonia e della bellezza, un evento speciale che mette insieme incontri tematici, mostre, concerti e degustazioni. Il frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni tedesche come l’ ICIT-Istituto di Cultura Italo Tedesco – Trapani, il Goethe Institut e realtà italiane come l’Associazione “Amici della Musica di Trapani”, la Fondazione Ettore Majorana e il Comune di Erice.

Si inizia alle ore 17:45 al Teatro Gebel Hamed con una Conferenza-concerto “Il bello della Bellezza”. Il pianista Costantino Catena suonerà musiche di Ermanno Wolf-Ferrari, Robert Schumann, Franz Liszt. Il musicologo Giovanni Guanti parlerà del compositore italo-tedesco Wolf-Ferrari, trait d’union culturale tra i due Paesi, alla ricerca della “bellezza” in musica.

A partire dalle ore 19.15 sarà possibile spostarsi negli spazi degli Istituti Wigner-San Francesco e Blackett-San Domenico della Fondazione “Ettore Majorana” e visitare le tre mostre curate dal Prof. Antonio Zichichi e coordinate da Il Cigno GG Edizioni (Roma).

“Il Monumento di Erice. Un percorso artistico 1931-1993” è una mostra dedicata allo scultore Umberto Mastroianni, a cura di Caterina Napoleone: un omaggio all’artista che nel 1993, in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II a Erice per i trent’anni della Fondazione, realizzò un monumento celebrativo, un bassorilievo in bronzo che celebra il dialogo fra scienza, arte e fede.

La seconda mostra è “Stelle, Costellazioni e Oroscopi”, in cui il Prof. Zichichi affronta in modo scientifico il tema dei segni zodiacali coinvolgendo, con opere sul tema, artisti contemporanei come Gregorio Botta, Bruno Ceccobelli, Lucia Crisci, Ettore de Conciliis, Nedda Guidi, Riccardo Monachesi, Thomas Mustaki, Marco Tamburro. In mostra anche due capolavori di Igor Mitoraj (Grande notturno [omaggio a Galilei] del 2008) e Pizzi Cannella (Luna o luna nuova del 2004).

E per finire “Fibonacci e il Numero Aureo. La forma generatrice”: trenta opere classiche e contemporanee – firmate da Piero Guccione, Pizzi Cannella, Umberto Mastroianni, Carlo Gavazzeni. Ricordi e installazioni site-specific di Paola Lo Sciuto – si prestano a raccontare ai visitatori la “Proporzione Aurea”, il rapporto “magico” contenuto nel DNA delle forme della natura e utilizzato dagli artisti, da Giotto in poi, come parametro di Bellezza universale.

La serata si concluderà alle ore 20.45 con un aperitivo esclusivo nell’elegante terrazza panoramica dell’Istituto P.Blackett-San Domenico.

Costo del biglietto: 15,00 euro con concerto, visita alle mostre, aperitivo.

Sarà possibile acquistare il biglietto:

presso La Libreria del Corso, in Corso Vittorio Emanuele, a Trapani (dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30)

On line: www.amicidellamusicatrapani.it

Servizio autobus gratuito

Su prenotazione, e fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà possibile usufruire del servizio autobus gratuito con partenza da Trapani Piazza Vittorio Emanuele alle ore 16.45.

La prenotazione può essere fatta:

– presso la Libreria del Corso, al momento dell’acquisto del biglietto;

– per chi acquista il biglietto on line, inviando contestualmente una mail all’indirizzo: amicimusicatrapani@libero.it.

PROGRAMMA:

ore 17:45 Teatro Gebel Hamed

Conferenza-concerto

“Il bello della Bellezza”

Giovanni Guanti, musicologo

Costantino Catena, pianista

Musiche di Ermanno Wolf-Ferrari, Robert Schumann, Franz Liszt

ore 19:15 Istituto E. Wigner-San Francesco, sale espositive della Fondazione “E. Majorana”

visita alle mostre curate da Antonino Zichichi:

“Il Monumento di Erice. Un percorso artistico 1931-1993” dedicata allo scultore

Umberto Mastroianni

“Stelle, costellazioni e oroscopi”

Gregorio Botta, Bruno Ceccobelli, Lucia Crisci, Ettore de Conciliis, Nedda Guidi, Riccardo Monachesi, Thomas Mustaki, Marco Tamburro

ore 20:00 Istituto Blackett-San Domenico, Sale espositive della Fondazione “E. Majorana”

Visita alla mostra “Fibonacci e il Numero Aureo. La forma generatrice”

30 opere classiche e contemporanee firmate da Piero Guccione, Pizzi Cannella, Umberto Mastroianni, Carlo Gavazzeni Ricordi;

“Site-specific opere ed installazioni” di Paola Lo Sciuto

ore 20:45 Istituto P.Blackett-San Domenico, Belvedere Olof Palme

Aperitivo con degustazione offerto ai partecipanti alla manifestazione

