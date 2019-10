Aperte le iscrizioni a LiFE 2019. Il mondo dei Servizi si incontra a Venezia il prossimo 21 e 22 Novembre: programma e temi per una edizione completamente rinnovata

ROMA, 3 Ottobre 2019 – LiFE arriva alla sua quarta edizione con una formula completamente rinnovata: l’evento si terrà a Venezia il prossimo 21 e 22 novembre nella prestigiosa location dell’Hilton Molino Stucky sull’isola della Giudecca.

La due giorni è promossa per la prima volta da CONFINDUSTRIA SERVIZI HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY SOLUTIONS, costituita da quattro importanti associazioni imprenditoriali – ANIP-Confindustria (Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati), A.N.I.D. (Associazione Nazionale delle imprese di disinfestazione), ASSOSISTEMA (Associazione Sistema Industriale Integrato di beni e Servizi Tessili e Medici Affini) e UNIFerr (Unione Nazionale Imprese esercenti attività di Pulizia e Servizi Integrati Ferroviari) – che hanno deciso di svolgere un ruolo comune sotto l’egida confindustriale nel promuovere e sostenere il comparto dei Servizi. Un settore in forte crescita che coinvolge un enorme numero di lavoratori, caratterizzato dall’uso intenso di manodopera, e dall’enorme importanza, in termini economici e sociali, per la crescita del Paese.

La nuova edizione sarà differente dalle altre anche negli obiettivi e nella formula, a partire dallo sfondo di Venezia, realtà che per la sua storia e per le sfide che costantemente affronta, spinge a esplorare nuovi orizzonti, ad individuare una nostra possibile rotta verso il futuro mettendo a frutto le enormi potenzialità del settore. La città di Marco Polo incarna perfettamente il senso di una nuova fase per il mondo dei Servizi e per lanciare una nuova grande sfida imprenditoriale nel panorama non solo Italiano.

LiFE 2019 si configura come un vero e proprio meeting business per consentire alle imprese di rafforzare la propria presenza nel mercato, contaminarsi ed esplorare nuovi modi di fare impresa. Il programma, in via di definizione, prevede la presenza delle più importanti realtà del settore che si confronteranno con le massime istituzioni economiche e politiche del Paese. Quest’anno LiFE offrirà molto spazio per il matching e lo scambio di esperienze tra i partecipanti, una formula ‘aperta’ in grado di far sentire ognuno come parte integrante dell’evento e poterlo vivere al meglio. Nella scorsa edizione, hanno partecipato più di 50 relatori, 45 aziende e 22 studi di consulenza; 15 enti ed istituzioni coinvolte, 400 partecipanti ai lavori, più di 10.000 persone raggiunte attraverso i media con centinaia di articoli stampa a carattere nazionale, con il risultato di circa 30 partnership attivate.

L’evento, sviluppato su due giornate, prevede: il 21 novembre un dibattito che mette al centro i temi del Labour Intensive con un focus sull’evoluzione del mondo del Lavoro in rapporto alle nuove tecnologie. Si parlerà, inoltre, degli obiettivi e i dei temi sviluppati intorno alla nuova CONFINDUSTRIA SERVIZI HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY SOLUTIONS. Nel pomeriggio sarà protagonista la città di Venezia con evento esclusivo e a sorpresa dedicato ai partecipanti di LiFE 2019. Seguirà una serata di gala molto suggestiva.

La mattina del 22 novembre è previsto lo svolgimento del vero momento business con tavoli tematici e momenti di confronto dedicati alle imprese ed alla filiera dell’industria dei Servizi. Chiuderà i lavori una seconda sessione plenaria dove verranno lanciate le sfide che l’edizione 2019 ha raccolto.

Com. Stam. ric. pubbl.