Bottiglie Aperte 2019 Inaugura domenica l’ottava edizione della più grande kermesse milanese dedicata al mondo del vino

Milano, 4 ottobre 2019. Al via l’ottava edizione di Bottiglie Aperte, che torna il 6 e il 7 ottobre 2019 al Superstudio Più, la prestigiosa location in Via Tortona, nel cuore della città meneghina.

Due giorni di degustazioni e incontri con le eccellenze del mondo vitivinicolo italiano per operatori del settore, stampa e wine lovers. L’evento – prodotto e organizzato da ABS Wine&Spirits, Gruppo Aliante Business Solution, in collaborazione con Blend di Federico Gordini, ideatore del format della manifestazione – si conferma come il più importante appuntamento milanese sul vino, a cui è attesa una platea di oltre 5000 persone.

Le aziende presenti alla manifestazione, selezionate dal team di Bottiglie Aperte, saranno 200, con Veneto, Piemonte, Toscana e Marche come regioni maggiormente rappresentate e la partecipazione per il primo anno di Calabria e Umbria.

Ampio spazio dedicato alle isole tematiche con Vino Veritas, Radici Natural Wines – che torna quest’anno con 20 aziende del proprio catalogo, raddoppiando lo spazio dei vini naturali – l’Associazione Donne del Vino e il Corner Spirits.

L’Associazione Donne del Vino sarà inoltre protagonista dell’originale masterclass “Astrologia del Vino: dimmi che varietà sei, ti dirò che Donna del Vino sono” che si svolgerà lunedì alle ore 11.00. La masterlass, moderata dal giornalista Andrea Zanfi, vedrà la partecipazione delle produttrici delle aziende Villa Corniole, Mossi Aziende Agricole Vitivinicole Srl, Azienda Agricola Ceci Enrico, Soc. Agr. Tenuta La Tenaglia, Tenuta Mattei, Colognole, Le Guaite di Noemi e Azienda Agricola Tiberi David.

Nel pomeriggio di lunedì, alle ore 15.00, si terrà la seconda masterclass, dal titolo “Bubbles – Le bollicine italiane” organizzata da Bubbles Italia e dedicata al mondo della spumantistica italiana.

Il ricco programma della manifestazione comprenderà inoltre momenti tematici di approfondimento: entrambi i giorni, alle ore 16.30, avrà luogo un blind test sul liquore al caffè prodotto dall’azienda Morganti e, sia domenica che lunedì, alle ore 12.00 e alle ore 18.00, ci sarà il momento Franzini e bevande Verum nell’Area Spirits.

COLLABORAZIONI BOTTIGLIE APERTE 2019

L’edizione 2019, vedrà diverse collaborazioni già consolidate e ne inaugurerà di nuove come quella con Veronafiere: l’Enoteca 5StarWines the Book di Vinitaly, la prima guida che raccoglie vini italiani ed esteri firmata da una fiera internazionale che supera il format dell’antologia di vini ponendosi come strumento di promozione e di marketing per le aziende, in occasione di Bottiglie Aperte presenta agli operatori del settore horeca una selezione di 53 etichette scelte tra quelle che hanno ottenuto un punteggio superiore ai 92 centesimi. Sono vini che ben rappresentano l’eccellenza vitivinicola italiana, da Nord a Sud. Nata nel 2017 con l’obiettivo di favorire il matching tra produttori, operatori e consumatori, l’edizione di quest’anno di 5StarWines the Book di Vinitaly comprende 625 vini selezionati da 420 cantine di 14 Paesi. In crescita le candidature registrate al vaglio della giuria internazionale: più di 2700 vini da 965 cantine.

Grande novità sarà anche la collaborazione con SpumantItalia e il magazine Bubbles Italia, che mirano a veicolare il mondo spumantistico italiano all’interno di un evento tanto rilevante per valorizzare coloro i quali, nel mondo-vino promuovono creatività, originalità ed effervescenza.

AREA FOOD & BEVERAGE

Nella zona food and beverage saranno ospiti diverse aziende partner dell’evento. L’azienda Verum, con le sue bevande salutari e analcoliche così ricche di infusi e succhi da non avere competitor nel proprio settore, Taglieri e Bicchieri, con una proposta di taglieri di salumi e formaggi in abbinata a un buon vino o una birra, Emmi Spa che presenta le eccellenze dei formaggi svizzeri con il suo marchio Horeca “Kaltbach”, i burger glocal (“globali” perché capaci di accontentare tutti i gusti e locali poiché i fondatori credono nei prodotti del territorio) di Mystic Burger, le acque Ganten Water, gruppo leader nella produzione e distribuzione delle acque minerali in Cina e, infine, Caffè Morganti, azienda che abbina moderni sistemi di produzione alla cura artigianale, creando miscele per il caffè dal gusto inimitabile.

Bottiglie Aperte – Ottava edizione

Domenica 6 e Lunedì 7 Ottobre

Superstudio Più, via Tortona 27 Milano

Orari: dalle 10.30 alle 19.00

Ingresso per operatori e stampa gratuito previa registrazione

Ingresso per gli appassionati / wine lovers 40 €, biglietteria online attiva

