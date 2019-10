OGR Torino e Club To Club Festival presentano OGR SoundSystem Helena Hauff

Le OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino presentano insieme a Club To Club Festival l’edizione 2019 della rassegna #OGRSoundSystem, pensata per trasformare la Sala Fucine delle OGR in una piattaforma per sperimentazioni audiovisive e collaborazioni uniche.

Nuove produzioni firmate da artisti emergenti e protagonisti della scena elettronica e avant-pop internazionale, nazionale e locale, saranno il fil rouge dei diversi appuntamenti in calendario.

Dopo i successi degli appuntamenti da gennaio a settembre 2019, OGR SoundSystem torna venerdì 4 ottobre con un’artista d’eccezione: Helena Hauff.

Helena Hauff

Helena Hauff è una dj e producer proveniente da Amburgo, Germania, dove cura l’evento Birds and Other Instruments. Le sonorità di Helena come dj, difficilmente inquadrabili e definibili, spaziano da un genere all’altro con estrema naturalezza. Dirty Acid, Chicago, Electro e Wave vengono mixati da Helena Hauff in maniera ossessiva: lo testimoniano i suoi lavori per Krokodilo Tapes, sublabel di Blackest Ever Black, dove ha realizzato un’edizione limitata di mix tape dal nome ‘Obsure Objects’. Nelle vesti di producer questa indole ossessiva si intensifica arrivando a contaminare anche la sua musica. Ne sono un chiaro esempio le sue release per la Werkdiscs di Actress, Bunker e Ninja Tune. HelenaHauff assieme a F#X è inoltre parte del progetto ‘Black Site’, pubblicato da etichette come Panzerkreuz e PAN.

