Piano City Palermo La città che cambia il programma di domenica 29 settembre

Tra gli appuntamenti da non perdere: il concerto ad Almaviva di Mario Bellavista, Giuseppina Torre a Ballarò, lo spettacolo di chiusura “Butterfly Blues” di Gery Palazzotto con Marco Betta, Diego Spitaleri e Gigi Borruso…

Continua PIANO CITY PALERMO, il festival di pianoforte che trasforma Palermo in un grande palcoscenico. Da ieri, venerdì 27 settembre, sono iniziati i concerti che fino a domani, domenica 29 settembre, animeranno le strade, le piazze e i quartieri del capoluogo siciliano, proponendo percorsi urbani e itinerari tematici nei luoghi più suggestivi della città.

Domani, domenica 29 settembre, alle ore 06.30, il sole sorgerà nei Giardini della Cattedrale di Palermo, dove Massimo Carrieri suonerà un programma di ispirazione mediterranea, dal titolo “In a Mediterranean Mood”. Il concerto sarà anticipato da una passeggiata all’alba in collaborazione con Buongiorno Notte, con punto d’incontro di fronte al Teatro Massimo alle ore 05.45.

Piano City Palermo è sempre attenta alla situazione sociale della città, e uno dei concerti più sentiti di questa edizione si terrà presso Almaviva, il call center di Palermo noto alla cronaca per gli esuberi di più di un migliaio di dipendenti. Alle ore 11.30, infatti, si terrà il concerto di musica jazz del pianista palermitano Mario Bellavista.

«Quando lavoriamo al programma, cerchiamo sempre di metterci in ascolto e di cogliere i cambiamenti e gli umori della città – afferma Manuela Rosignoli, socia fondatrice dell’Associazione Piano City Milano – Il Comune e il Teatro Massimo ci hanno sensibilizzati sui temi dei lavoratori di Almaviva, la storia ci ha molto colpito e abbiamo così scelto di organizzare questo concerto in loro solidarietà. Un tema così forte e radicato nelle città non poteva non essere proposto quest’anno al pari delle rigenerazioni e delle straordinarie bellezze di Palermo».

A chiudere il festival “Butterfly Blues”, uno spettacolo inedito creato dal giornalista Gery Palazzotto appositamente per l’occasione, con musiche di Marco Betta, Fabio Lannino e Diego Spitaleri eseguite da Marco Betta e Diego Spitaleri, e testo narrato da Gigi Borruso. L’appuntamento è fissato alle ore 21.30 in Piazza della Memoria.

CI PENSA IL MARE

Piano City Palermo “costeggia” la città con i suoi concerti, per far riscoprire luoghi nascosti o poco noti agli stessi cittadini e ai turisti. Alle ore 12.30 presso l’Hotel NH Palermo, Eliana Grasso suonerà una selezione di musiche di Chopin e Liszt. Doppio appuntamento alla Tonnara Bordonaro: alle 16.00 il duo formato da Giulio Potenza e Chiara Cipelli eseguirà alcune composizioni di musica classica, mentre alle 17.00 Ricciarda Belgiojoso e Walter Prati proporranno un concerto di musica contemporanea ed elettronica.

PIANO QUARTIERI

Nel quartiere arabo della KALSA, e precisamente al Real Teatro Bellini, alle ore 12.00 si compirà un “Viaggio intorno alla musica” con Antonio Davì, passando da Bach ad Astor Piazzolla, da Beethoven a Ennio Morricone, per una miscellanea di musica classica e contemporanea.

Il quartiere CASTELLAMMARE invece accoglierà Luca Alemagna alle ore 16.00 nell’area pedonale antistante la Chiesa di Santa Maria la Nova con un concerto attraverso il quale il pianoforte viaggerà alla scoperta delle colonne sonore.

BALLARÒ, il quartiere popolare al centro di Palermo, ospiterà alle ore 18.00 ai piedi del maestoso murales di Santa Rosalia, ad opera di Igor Scalisi Palmentieri, il pianista dell’Orchestra Sinfonica Siciliana Riccardo Scilipoti. Seguirà, alle ore 19.00, la compositrice e pianista siciliana Giuseppina Torre, con brani estratti dal nuovo album “Life Book”. Alle ore 20.00, l’omaggio ai Queen con Gabriele Baldocci presso la nuova area pedonale della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti.

TEATRO MASSIMO

Al Foyer del Teatro Massimo di Palermo, Davide Cirrito suonerà alle ore 15.00 gli “Esercizi di fragilità” di Giovanni di Giandomenico, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza d’ascolto unica con un allestimento speciale.

PIANO CITY PALERMO

Giunto alla terza edizione, Piano City Palermo è un progetto di Associazione Piano City Milano, della Fondazione Teatro Massimo e del Comune di Palermo, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti già Vincenzo Bellini” di Palermo.

Con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso, Piano City Palermo si conferma una manifestazione capace di adattarsi a tutti i cambiamenti della città e, allo stesso tempo, di trasformarne attivamente i luoghi più importanti a livello sociale e simbolico. Innovazione, sostenibilità e desiderio di scoperta sono le parole chiave di un festival che ha fondato le sue radici in una città che mai come ora è simbolo dell’accoglienza, nel cuore del Mediterraneo.

Piano City Palermo nasce nel 2017, forte dell’esperienza maturata dalle sei precedenti edizioni di Piano City Milano. È un progetto partecipato, con un forte coinvolgimento cittadino, in cui la cittadinanza, i privati e i partner culturali collaborano insieme per una città sempre più vivibile e aperta. Una scommessa che ha incontrato l’entusiasmo e il sostegno dell’intero tessuto culturale e sociale della città: musicisti, aziende, media, istituzioni, associazioni che oggi vedono Piano City Palermo come uno degli eventi diffusi più amati dai cittadini di Palermo, e non solo.

A cura di Accapiù, l’edizione del 2018 ha coinvolto più di 30.000 persone, che hanno assistito a 68 concerti diffusi in più di 30 location sparse per la città (come le maratone pianistiche ospitate al Teatro Massimo), confermando un trend sempre in crescita.

I media partner di questa edizione sono La Repubblica, Radio Montecarlo, Palermo Today e Pianosolo.

1 Piano City Palermo_ph Fabio Florio

2 Piano City Palermo_ph Luca Savettiere

3 Alba – Porticciolo di Sant’Erasmo – Davide Santacolomba – ph Luca Savettiere