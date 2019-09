Piano City Palermo la città che cambia

Il programma di sabato 28 settembre Rami Khalifé, Davide Santacolomba, Cesare Picco, Painé Cuadrelli, Fabrizio Grecchi… e tanti altri!

Da oggi, venerdì 27 settembre, a domenica 29 settembre torna PIANO CITY PALERMO, il festival di pianoforte che trasforma Palermo in un grande palcoscenico. Oltre 50 ore di musica riempiranno le strade, le piazze e i quartieri del capoluogo siciliano, proponendo percorsi urbani e itinerari tematici nei luoghi più suggestivi della città.

L’alba di sabato 28 si leverà sulle note del pianista sordo dalla nascita Davide Santacolomba, di origini palermitane, che suonerà alle ore 06.30 al Porticciolo di Sant’Erasmo, riaperto per l’occasione dopo la riqualifica. Durante il concerto sarà possibile degustare una delle miscele di caffè artigianale siciliano Morettino preparato in espresso. Seguirà l’incontro con l’urbanista Maurizio Carta.

Sabato 28 alle ore 15.00 a “Beyond Lampedusa”, Fabrizio Grecchi proporrà un laboratorio per bambini con musiche dei Beatles in una versione inusuale e pensata apposta per Piano City Palermo: sarà un concerto fatto non solo di musica ma anche di giochi per coinvolgere i più piccoli e per avvicinarli al magico e geniale mondo della celebre band inglese. Il concerto verrà introdotto dall’artista Igor Scalisi Palminteri.

Da segnare in agenda è sicuramente il concerto di Rami Khalifé, il giovane talento franco-libanese apprezzato a livello internazionale per la fusione tra musica pianistica ed elettronica, che sarà allo Stand Florio sabato 28 alle 21.30.

La seconda Piano Night comincerà sabato 28 alle ore 22.30 sempre allo Stand Florio con Cesare Picco e “Piano Beat”, programma dedicato ai battiti della musica elettronica e a quelli del cuore, e proseguirà con il dj Painé Cuadrelli che da mezzanotte remixerà alcune delle composizioni pianistiche più famose per una serata da ballare.

CI PENSA IL MARE

Il mare è la cornice della Sicilia, ciò che circonda una terra che accoglie storie e culture a braccia aperte. Tra gli appuntamenti in cui il mare diventa protagonista insieme al pianoforte, l’omaggio ai Pink Floyd, in particolare all’album “The Wall” che quest’anno compie 40 anni, con Elpidia Giardina sabato alle ore 16.00 al Cimitero degli Inglesi. Seguirà Giulia Malaspina alle 17.30 con un repertorio di musiche jazz e originali all’interno dell’esclusivo Circolo della Vela Sicilia, eccezionalmente aperto al pubblico (la prenotazione è obbligatoria).

PIANO QUARTIERI

Palermo vive dei suoi quartieri, intrisi di vita e di storia. Nel quartiere ALBERGHERIA, e precisamente nella sede della Questura, le due giovani promesse palermitane Carmen Sottile e Rosamaria Macaluso, entrambe finaliste al concorso “Hermès per i talenti 2018″, suoneranno sabato 28 rispettivamente alle ore 11.00 e alle 12.00.

A Palazzo Abatellis, nel quartiere arabo della KALSA, musica classica con Massimo Bentivegna sabato 28 alle ore 11.30. Seguirà alle ore 12.30 “Quaderno di danze e battaglie dell’opera dei Pupi“, un’antologia di musiche del teatro dei Pupi composte e suonate da Giacomo Cuticchio. Sempre sabato 28, Francesco Parrino proporrà in via Paternostro alle ore 20.00 un repertorio di colonne sonore e musica pop.

Nel quartiere DANISINNI le note del boogie-woogie risuoneranno fin dentro le case con Silvan Zingg sabato 28 alle ore 18.00, che proporrà il suo show dal titolo “Amazingg“, per ballare in piazza.

TEATRO MASSIMO

Il Teatro Massimo di Palermo, il più grande edificio teatrale lirico d’Italia, apre le sue porte alla città per presentare i giovani pianisti della Massimo Kids Orchestra. Appuntamento sabato 28 alle ore 16.30 presso la Sala Onu.

ROMANTICISMO FANTASTICO

Il pianoforte è lo strumento preferito dai romantici perché esprime sentimenti con il suo intimismo lirico e le melodie appassionate. I migliori talenti del Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” già Vincenzo Bellini di Palermo eseguiranno musiche fantasmagoriche, da Beethoven a Liszt: sabato mattina dalle ore 8.00 al Porticciolo di Sant’Erasmo suonerà Elisa Maron, mentre a Palazzo Abatellis alle 16.00 toccherà a Silvia Riccobono e alle 17.00 ad Alessio Esposito. Il programma si conclude al Castello di Maredolce, suggestivo luogo di epoca normanna situato a Brancaccio, con Micol Colonna alle 17.30 e a seguire Alessandro Ammirata.

PIANO CITY PALERMO

Giunto alla terza edizione, Piano City Palermo è un progetto di Associazione Piano City Milano, della Fondazione Teatro Massimo e del Comune di Palermo, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti già Vincenzo Bellini” di Palermo.

Con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso, Piano City Palermo si conferma una manifestazione capace di adattarsi a tutti i cambiamenti della città e, allo stesso tempo, di trasformarne attivamente i luoghi più importanti a livello sociale e simbolico. Innovazione, sostenibilità e desiderio di scoperta sono le parole chiave di un festival che ha fondato le sue radici in una città che mai come ora è simbolo dell’accoglienza, nel cuore del Mediterraneo.

Piano City Palermo nasce nel 2017, forte dell’esperienza maturata dalle sei precedenti edizioni di Piano City Milano. È un progetto partecipato, con un forte coinvolgimento cittadino, in cui la cittadinanza, i privati e i partner culturali collaborano insieme per una città sempre più vivibile e aperta. Una scommessa che ha incontrato l’entusiasmo e il sostegno dell’intero tessuto culturale e sociale della città: musicisti, aziende, media, istituzioni, associazioni che oggi vedono Piano City Palermo come uno degli eventi diffusi più amati dai cittadini di Palermo, e non solo.

A cura di Accapiù, l’edizione del 2018 ha coinvolto più di 30.000 persone, che hanno assistito a 68 concerti diffusi in più di 30 location sparse per la città (come le maratone pianistiche ospitate al Teatro Massimo), confermando un trend sempre in crescita.

I media partner di questa edizione sono La Repubblica, Radio Montecarlo, Palermo Today e Pianosolo.

